Filmpje schokt Britten: pester valt Syrische vluchteling aan op school en giet water over zijn gezicht

In Groot-Brittannië is veel verontwaardiging ontstaan door een filmpje dat momenteel de ronde doet op sociale media. Op de video valt te zien hoe een vijftienjarige Syrische vluchteling op een school zwaar wordt mishandeld. Een zestienjarige jongen stapt naar hem toe, trekt hem tegen de grond en probeert vervolgens zijn flesje water in zijn mond leeg te gieten. De politie is een onderzoek gestart.

Het incident dateert van 25 oktober, maar de video is pas sinds kort opgedoken op het internet. De racistische aanval gebeurde op de speelplaats van een school in Huddersfield. De linkerarm van de vluchteling zat op het moment van het incident in het gips, maar dat maakte de pester niks uit. Meteen nadat hij richting de jongen stapte, ging hij de confrontatie aan. Hij probeerde uiteindelijk zijn flesje water leeg te gieten in de mond van de vluchteling. “Ik ga je laten verdrinken”, riep hij hem toe. Kort nadien kon de jongen ontkomen.

De beelden werden intussen door het hele land zwaar veroordeeld. Sommige mensen gingen zelfs nog een stap verder. Zo krijgt de pester momenteel politiebewaking nadat hij en zijn familie doodsbedreigingen ontvingen. “We onderzoeken momenteel een geval van racistische mishandeling”, klinkt het bij de lokale politie.

Om de Syrische jongen en zijn familie ook financieel te steunen, is er een GoFundMe-campagne opgestart. In minder dan 24 uur werd al meer dan 35.000 euro ingezameld.