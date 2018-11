Wetenschapper die genetisch gemanipuleerde baby’s maakte, verdedigt zijn werk: “Ik ben trots”

He Jiankui, de Chinese wetenschapper die beweert ’s werelds eerste genetisch gemanipuleerde baby’s gemaakt te hebben, heeft zijn onderzoek verdedigd. Hij is naar eigen zeggen “trots” op zijn werk. Hij stelde nog dat het mogelijk niet bij één tweeling blijft, een andere “potentiële zwangerschap” is in de maak, al kondigde hij in één adem zijn werk tijdelijk on hold te zetten.

‘Schandalig, onethisch, doos van pandora geopend…’: de academische verwensingen aan het adres van de Chinese wetenschapper waren niet min nadat hij het nieuws zelf bekendmaakte via YouTube. In dat filmpje zegt hij de genen van een IVF-tweeling aangepast heeft om immuun of resistent te zijn voor HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Naar eigen zeggen heeft hij ingegrepen op de eencellige staat van een embryo, meteen na de bevruchting. In die eencellige staat, heeft hij het gen dat een HIV-besmetting mogelijk maakt, uitgeschakeld. Hij gebruikte daarvoor de zogenaamde CRISPR-cas9-techniek. Een relatief eenvoudige manier om specifieke segmenten DNA ‘weg’ te knippen, uitschakelen en/of vervangen.

Na de bekendmaking op YouTube werden zijn bewering op enorme scepsis onthaald. Licht gesteld is dat niet geijkte methode om wetenschappelijk werk wereldkundig te maken. Tot heden werden zijn beweringen/bevindingen niet gepubliceerd en dus niet getoetst door collega-wetenschappers.

Woensdag heeft Jiankui op internationaal congres over genetica zijn werk verdedigd. Tijdens een rondetafelgesprek gaf de wetenschapper aan geschrokken te zijn van de vele reacties. “Ik wens mijn excuses aan te beiden voor het feit dat de resultaten bekend zijn geraakt via deze weg (YouTube nvdr.).” Ook gaf hij aan zijn onderzoek tijdelijk te stoppen. Wel herhaalde hij dat de meisjes gezond en wel zijn. Hij gaat ze opvolgen tot ze achtien zijn en zegt “trots” te zijn op zijn werk.

Hij gaf ook nog aan dat hij zijn onderzoeksresultaten heeft aangeboden ter publicatie. Welke publicatie specificeerde de wetenschapper niet.

Wereldwijde kritiek, afschuw en ongeloof

De aankondiging van de Jiankui werd wereldwijd ontvangen op ongeloof en scepsis. Zo hebben 100 Chinese wetenschappers een open brief getekend waarin ze zich uitdrukkelijk distantiëren van het werk van Jiankui. En kort daarna gaf de universiteit waar Jiankui aan verbonden was, aan niet op de hoogte te zijn. Sterker nog: hij zou er al maanden niet meer aan de slag zijn geweest.

