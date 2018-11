Parket vraagt celstraf voor duo dat Gents homokoppel in elkaar sloeg

Links: Mauro Padovani, rechts: Thomas Freeman. Mauro was bij de rechtszaak aanwezig, Thomas’ Alzheimer is slechter geworden, hij bleef thuis.

Gent - In de correctionele rechtbank in Gent is woensdagochtend het koppel voor de rechter verschenen dat begin augustus een homokoppel in elkaar sloeg. Het parket vraagt een effectieve celstraf van twee jaar voor de vrouw en achttien maanden cel voor haar vriend, die beiden al eerder in aanraking kwamen met het gerecht. De slachtoffers willen naar eigen zeggen geen wraak, maar gerechtigheid. “Ik ben niet meer gerust wanneer ik op straat loop, ik leef in angst”, zei Mauro Padovani tegen de rechter.

Het homokoppel werd begin augustus aangevallen door hun eigen buren op de parking naast hun appartement in de Scandinaviëstraat in Gent. Wat begon als een discussie, mondde al snel uit in bedreigingen, waarna een van de slachtoffers met een metalen voorwerp zwaar werd toegetakeld.

“Ik leef in angst”

Beide mannen werden hevig bloedend afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een zware hoofdwonde en blauwe plekken werden vastgesteld bij Mauro, en twee gebroken ruggenwervels bij zijn echtgenoot Thomas. “Ik wil geen wraak”, zegt Mauro. “Maar wel gerechtigheid, en met rust gelaten worden. Ik ben niet meer gerust wanneer ik alleen op straat loop. Ik kijk constant achterom en leef ik angst.”

De 22-jarige Kroatische staat terecht voor drie aanvaringen met Mauro Padovani en zijn echtgenoot Thomas Freeman. Een eerste keer deelde Freeman in de klappen, een tweede keer Padovani. Bij het derde incident op 6 augustus 2018, werden beiden zwaar toegetakeld door de 22-jarige Kroatische en haar 24-jarige Bulgaarse vriend.

“Dit is een zeer duidelijk geval van homohaat”, pleitten de advocaten woensdagochtend. “De verwensingen, de scheldpartijen, het herhaaldelijk spuwen op onze cliënten – soms erger dan een lama – duiden duidelijk op de haat omwille van hun seksuele geaardheid”, klonk het.

Ook ander koppel getuigt

Ook een ander homokoppel dat in hetzelfde gebouw in de Scandinaviëstraat woont, is burgerlijke partij in de zaak. “Zij worden op niet-aflatende wijze uitgemaakt voor vuile homo’s en jeannetten. Ook zij zijn herhaaldelijk bespuwd door mevrouw”, aldus de advocaat. Haar Bulgaarse vriend riep hen bovendien al meermaals ‘fucking faggots’ en andere scheldwoorden toe. “En dat gebeurt niet in de context van een burengeschil: het is een constante, zonder enige aanleiding.” Unia vraagt 1 euro schadevergoeding voor elke beklaagde.

“Ik ga u neersteken, vuile travestiet”

Een transgender van dat andere koppel getuigt over de scheldpartijen. “Ah, gij komt hier wonen manwijf, ik ga uw leven tot een nachtmerrie maken”, klonk het onder meer. “Ik zweer het, ik ga u neersteken gij vuile travestiet.” En terwijl de vrouw effectief een mes in haar handen had. “Ze heeft mij talloze keren bespuwd, heeft geroepen dat ze mijn dochter ging laten verkrachten en dat ik de zoon was van een kankerhoer.” Volgens de transgender is het feit dat ze homo zijn, de enige drijfveer van de constante aanvallen en scheldpartijen. “Dit heeft zeker en vast te maken met mijn seksuele geaardheid. Absoluut.”

Ook haar partner verklaart hetzelfde. “Wij leven al anderhalf jaar in totale angst, schrik om hen tegen te komen. Soms wachten we gewoon bij ons binnen als we iemand op de gang horen, uit schrik hen weer tegen het lijf te lopen.” Volgens de man is hun geaardheid de enige aanleiding van het geweld.

“Duidelijk homohaat”

Voor het openbaar ministerie is de zaak meer dan duidelijk, en gaat het inderdaad over homohaat. “De herhaaldelijke homofobe verwensingen zijn een constante in het verhaal, bij alle slachtoffers.” Volgens de procureur bevestigen alle medische attesten de verwondingen van de slachtoffers en de verklaringen die ze aflegden over de feiten. Er is sprake van kneuzingen in het gezicht, een slag en krab met een sleutel in het aangezicht en zware verwondingen bij de feiten van augustus 2018. “Mevrouw heeft ook een zwangere vrouw bedreigd met een mes en in de buik geschopt, én is al veroordeeld tot een werkstraf voor slagen en verwondingen aan een controleur van De Lijn.”

Het parket vraagt twee jaar effectieve celstraf voor de 22-jarige beklaagde, en achttien maanden voor haar 24-jarige vriend die sinds de feiten aangehouden is en in de cel zit. De verdediging gaat vol voor de vrijspraak voor beide beklaagden. “Dit is een jarenlange burenruzie, met wederzijdse fysieke en verbale agressie. Maar van homohaat is absoluut geen sprake”, aldus hun advocaten.

Twee jaar cel

De beklaagden ontkennen zelf ook dat het om homohaat gaat. “Ik heb zelf vrienden en vriendinnen die homo en lesbisch zijn, en heb daar geen enkel probleem mee”, verklaarde de 22-jarige Kroatische aan de rechter en voor de televisiecamera’s. “Wij liggen al jaren in een burenruzie met hen, en ze proberen er veel meer van te maken dan wat het is.” Volgens de jonge vrouw zijn het de buren die het conflict opzoeken, en hun verwensingen naar het hoofd slingeren. Over het gepleegde geweld in augustus zeggen ze dat ze eerst aangevallen werden, en zich gewoon verdedigden.

Voor rechter De Waele en zijn collega’s wacht nu de opdracht uit te maken of de feiten inderdaad een uiting zijn van homohaat, of het gaat om een burenruzie de escaleerde een waarbij klappen vielen. In het geval van homohaat zullen de opgelegde straffen zwaarder zijn dan in het geval van de ‘gewone’ slagen en verwondingen.

Het vonnis valt op 12 december.