Rusland gaat luchtafweersysteem installeren op de Krim

“In de nabije toekomst” wordt een nieuw systeem van luchtdoelraketten geplaatst in de Krim, zo heeft een kolonel van het Russische leger woensdag aangekondigd. De spanning loopt sinds zondag op rond het Oekraïense schiereiland, dat in 2014 door Rusland geannexeerd werd.

“Het systeem van luchtafweerraketten zal in de nabije toekomst in stelling gebracht worden om het luchtruim van de Russische Federatie te beschermen”, verklaarde kolonel Vadim Astafiev volgens het persbureau Interfax. Hij is de woordvoerder van het zuidelijke militaire district.

Volgens het persbureau Ria Novosti zal het systeem voor het einde van het jaar opgesteld zijn. Op de Krim zijn al drie S-400-systemen in dienst.

Bij een confrontatie tussen de Russische kustwacht en drie schepen van de Oekraïense marine die door de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen, legde Rusland beslag op de drie schepen en nam het 24 matrozen gevangen. Drie van hen raakten gewond. Het was de eerste keer dat het tot een open gewapende botsing tussen Oekraïne en Rusland kwam sinds de annexatie van de Krim in maart 2014.