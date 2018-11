Marouane Fellaini, de held van Manchester United: Rode Duivel heeft patent op cruciale goals en assists

Manchester United boekte dinsdag een ticket voor de achtste finales van de Champions League. Marouane Fellaini was de held op Old Trafford door in extremis de 1-0 te scoren tegen Young Boys Bern. Niet de eerste keer dat de Rode Duivel belangrijk was voor de Engelse topclub.

José Mourinho gooide na het doelpunt van ‘Big Fella’ een houder met waterflessen tegen de grond. Zo blij was de Portugees dat de Red Devils alsnog de drie punten pakten. Na afloop kon hij dan ook zeggen dat hij voor de veertiende keer op veertien pogingen de groepsfase van het kampioenenbal overleefd had. “En de twee keer dat ik niet meedeed, won ik telkens de Europa League”, klonk het.

Jose Mourinho has a special message for all of his "lovers" out there pic.twitter.com/Etw8K3v12M — Goal UK (@GoalUK) 28 november 2018

Mourinho kon alweer Fellaini bedanken, die zich bij Man United ontpopt heeft tot de maker van belangrijke doelpunten en gever van cruciale assists. Als hij al niet een winning goal scoort, breekt hij wel de ban door het eerste doelpunt van de wedstrijd te scoren. Intussen zit Fellaini aan 22 doelpunten en 12 assists voor zijn club. Het merendeel waren belangrijke.

LEES OOK. Scoorde Fellaini het winnend doelpunt na voorafgaand handspel? In Spanje denken ze van wel

Marouane Fellaini’s goal was the first 90th minute winning strike for Manchester United in the Champions League since...



Cristiano Ronaldo vs Sporting CP in November 2007! #MUFC pic.twitter.com/OknJc2LLN6 — Goal UK (@GoalUK) 28 november 2018

Een overzicht:

27-11-2018 thuis tegen Young Boys: winning goal (1-0) in minuut 91

7-11-2018 uit bij Juventus: cruciale kopbal voor owngoal Bonucci (1-2)

25-9-2018 thuis tegen Derby County: gelijkmaker (2-2) in minuut 95 (wel verlies na penalty’s)

29-4-2018 thuis tegen Arsenal: winning goal (2-1) in minuut 91

12-9-2017 thuis tegen Basel: valt vroeg in en scoort 1-0

24-5-2017 Europa League finale tegen Ajax: geeft assist voor 1-0

11-5-2017 thuis tegen Celta: scoort 1-0

20-4-2017 thuis tegen Anderlecht: geeft assist voor winning goal (2-1)

19-3-2017 uit bij Middlesbrough: scoort 0-1

29-1-2017 thuis tegen Wigan: scoort 1-0

21-5-2016 FA Cup-finale tegen Crystal Palace: assist bij 1-1 in minuut 81

23-4-2016 uit bij Everton: scoort 0-1

28-8-2015 thuis tegen Club Brugge: scoort 3-1 in minuut 94

9-5-2015 uit bij Crystal Palace: scoort winning goal (1-2) in minuut 78

3-2-2015 thuis tegen Cambridge United: geeft assist voor 1-0

2-12-2014 thuis tegen Stoke: scoort 1-0

6-5-2014 thuis tegen Hull City: geeft assists voor 1-0 en 2-0

17-1-2014 uit bij QPR: scoort 0-1