‘Geel hesje’ probeert in zijn eentje rotonde te blokkeren… en faalt, tot hilariteit van zijn vrouw

De protesten van de ‘gele hesjes’ tegen de verhoging van de brandstofprijzen in Frankrijk brengt sommige mensen op vreemde ideeën. Zo probeerde een man in de zuidelijke stad Pau in zijn eentje het verkeer op stelten te zetten door een rotonde te blokkeren. Het haalt nauwelijks iets uit, al levert het hem op sociale media wel veel bekendheid op: het filmpje dat zijn vrouw maakte, werd sinds zondag al meer dan twee miljoen keer bekeken.