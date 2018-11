Anderlecht lanceert ‘mission statement’: academie wordt hart van de club met hulp van buitenlands kapitaal

In een betoog van bijna drie kwartier heeft nieuwe sterke man Michael Verschueren - geflankeerd en geïntroduceerd door voorzitter Marc Coucke - de toekomstvisie van het nieuwe Anderlecht uiteen gezet. Paars-wit zet in op jeugd via een doorgedreven uitbouw en professionalisering van de academie. Tegelijk gaat Anderlecht via samenwerkingsakkoorden op zoek naar buitenlands kapitaal.

LEES OOK. Herbeleef hier de persconferentie van Marc Coucke en Michael Verschueren over de reorganisatie bij Anderlecht

Een hele boterham, de uiteenzetting van Michael Verschueren. De nieuwe sterke man - officieel ‘algemeen directeur van het sportieve departement’ - van RSCA heeft de genen van zijn vader geërfd, zoveel is duidelijk na het eerste publieke optreden sinds zijn ‘promotie’ bij Anderlecht.

Gedaan met wollige uitspraken, wel veel turbotaal om duidelijk te maken dat het met Anderlecht anders moet. “Om de toekomst van de club te garanderen”, aldus Verschueren. “Hoe? Door opnieuw het voetbal centraal te stellen, ondanks wat er momenteel gebeurt in het Belgische voetbal. Anderlecht heeft potentieel. Je hebt twee soorten clubs: de rijke clubs en de grote clubs. Anderlecht behoort tot de grote clubs. Daar hebben we het DNA voor.”

Met Pär Zetterberg. Foto: Photo News

Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan? Door nieuwe mensen aan te trekken. Verschueren: “We hebben acht nieuwe profielen gecreëerd en daarvoor zijn we op zoek naar de juiste mensen. Half december verwacht ik dat alle profielen zullen ingevuld zijn. Er komt een nieuwe sportief directeur. Ja, Luc Devroe blijft binnen de club als rechterhand van de nieuwe sportief directeur en hij zal ook een belangrijke rol gaan spelen binnen de scouting. Wie we zoeken? Mannen met een Anderlecht-DNA, de juiste mannen op de juiste plaats. Er zullen straks ook twintig nieuwe trainers worden aangeworven. Neen, niet iedereen zal een verleden bij Anderlecht hebben. We zullen ook mensen zoeken in het buitenland.”

Delegeren

Verschueren is zelf verantwoordelijk voor de staff en de trainer. Maar voor het overige wil hij zo veel mogelijk delegeren en worden nieuwe structuren op poten gezet. Zo zal in de toekomst een transfercomité oordelen over in- en uitgaande transfers, komt er een afdeling ‘RSCA International’ die bruggen moet bouwen naar het buitenland en buitenlands kapitaal, wordt de medische afdeling geoptimaliseerd, wordt de scouting zowel in binnen- als buitenland uitgebouwd.

Maar vooral de academie in Neerpede moet het kloppende hart van de club worden. “Elk jaar zullen er twee spelers doorgroeien van de academie naar de A-kern. Dat is geen advies maar wel een regel. En daar geloven we in. De eerste persconferentie van meneer Coucke in april ging over het feit dat we twaalf jongeren van de academie een profcontract hadden gegeven. Twee jongens zijn intussen doorgegroeid naar de A-kern. De match in Sint-Truiden heeft bewezen dat zoiets snel kan renderen. Momenteel bestaat 35 procent van de A-kern uit spelers die op de academie hebben gezeten.”

Afgelopen weekend al maakte toptalent Doku indruk in de match bij Sint-Truiden Foto: BELGA

LEES OOK. Anderlecht tikt verdediger Vranjes op de vingers na bedenkelijke post op Instagram over supportersgeweld

Verder zal er flink worden geïnvesteerd in de academie en zullen in de toekomst alle spelers van de academie - 210 in totaal - dezelfde medische begeleiding krijgen als de spelers van de A-kern. De jeugd moet de toekomst van Anderlecht veiligstellen, zoveel is duidelijk. “Onze academie is top 25 van de wereld. Het wordt tijd dat de jeugd van Anderlecht meer naar buiten treedt. Wat andere clubs al jaren doen - veel buitenlandse toernooien spelen - moeten wij ook gaan doen.”

Zetterberg, Coucke, Verschueren en Aaron Kanwar, hoofd van RSCA International Foto: Photo News

Eén ding deed Verschueren niet of nauwelijks: namen noemen. Er staan nog heel wat profielen open en die zouden tegen half december allemaal ingevuld zijn. Maar dat er de komende maanden veel nieuws vanuit Anderlecht zal komen, lijkt nu al een vaststaand feit.

Wat we al wel weten?

* Verschueren is de overkoepelende baas van alle sportieve departementen

* Half december wil hij sportief directeur voorstellen

* Die zal ook de transfers doen.

* Die transfers moeten er komen op basis van de adviesraad

* Devroe wordt rechterhand van die sportief directeur en zal ook scoutingswerk doen