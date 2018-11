Voetbalbond wacht niet op rechtbank in voetbalschandaal en wil dit seizoen nog uitspraak doen

De Belgische voetbalbond zal niet wachten op de uitspraak van de rechtbank in het voetbalschandaal, waarbij de vermeende matchfixing van de wedstrijden Antwerp-Eupen en KV Mechelen-W.-Beveren het meest in het oog springt.

“We kunnen daar niet wachten want zo’n rechtszaak kan 7 à 8 jaar duren”, aldus Thibault De Gendt, competitiedirecteur bij de voetbalbond, op een hoorzitting over het voetbalschandaal in het Vlaams parlement. “We hebben ons drie weken geleden burgerlijke partij gesteld maar konden het dossier nog niet inkijken.”

Wanneer de bond eventueel uitspraak zal doen, hangt af van de ontwikkeling in het dossier. Het is alvast de bedoeling dat dit seizoen nog te doen.