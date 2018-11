Fractieleider N-VA scherp voor Peeters: “Zijn politiek brengt Vlaamse ambities in gevaar”

Matthias Diependaele heeft fors uitgehaald naar Kris Peeters. De N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement vindt het niet kunnen dat het onderzoek naar openbare laadpalen van de federaal minister nog niet opgestart is. “Die aankondigingspolitiek van Peeters brengt de Vlaamse ambities in gevaar”, aldus Diependaele.

Foto: BELGA

In het actieplan ‘Clean power for transport’ van de Vlaamse regering staat dat er tegen 2020 5.000 openbare laadpunten voor elektrische voertuigen komen in Vlaanderen. Om dat te stroomlijnen, beloofde federaal minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) in augustus dat er een studie zou komen naar de noodzaak van een wetgevend kader over de manier van opladen via openbare laadpalen. Er bestaan immers veel systemen met elk een eigen manier van factureren - abonnement, per kilowattuur, per minuut of een combinatie -, waardoor de consument het bos door de bomen niet meer ziet.

Die beloofde studie deed al wenkbrauwen fronsen bij Matthias Diependaele (N-VA), fractieleider in het Vlaams Parlement. “Met de nodige verbazing hoorden we dat Peeters in de zomer een studie wilde opstarten om te kijken welke systemen er op de markt zijn en wat de meetmethode en de prijsbepaling is”, aldus Diependaele. “Hij wil de gewesten daar niet bij betrekken. Maar op Vlaams niveau is hierover al heel wat kennis en binnen Europa werden en worden hier ook initiatieven rond genomen.”

Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) antwoordde in het parlement op vraag van Diependaele dat er drie maanden na de belofte van Peeters nog geen studie in de steigers staat, “en dat maakt het helemaal kafkaiaans”, aldus de N-VA’er. “Het Belgisch niveau werkt het Vlaamse beleid hier gewoon tegen. Aankondigen dat je consumenten zal beschermen is leuk, maar ik vraag me af of de studie überhaupt nodig is en niet meer vragen zal oproepen dan ze zal beantwoorden. Dit is pure aankondigingspolitiek die de Vlaamse ambities in gevaar brengt”, aldus Diependaele.