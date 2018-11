Opnieuw een jaar rijverbod voor Yassine El Ghanassy, die al meer dan 15 keer veroordeeld werd

Brugge - De Brugse politierechter heeft profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) veroordeeld tot 4.000 euro boete en een jaar rijverbod, omdat hij na een eerdere veroordeling zijn rijexamens niet opnieuw had afgelegd. De feiten kwamen aan het licht door een snelheidsovertreding in Pittem.

Op 1 juli 2017 werd de flankaanvaller geflitst aan 102 kilometer per uur terwijl op die plaats 70 per uur de toegelaten maximumsnelheid is. El Ghanassy betaalde zijn minnelijke schikking niet, waardoor de zaak bij het parket belandde. Zo bleek dat de toenmalige speler van KV Oostende na een vorige veroordeling zijn theoretisch en praktisch rijexamen nog moest afleggen.

De verdediging legde uit dat de profvoetballer de minnelijke schikking en de dagvaarding nooit heeft ontvangen. “Door de vele transfers is hij ook helemaal vergeten om die proeven opnieuw af te leggen”, aldus meester Brecht Maus. De advocaat benadrukte ook dat het steeds om lichte verkeersovertredingen ging.

De rechter veroordeelde El Ghanassy uiteindelijk tot 480 euro boete en 15 dagen rijverbod voor overdreven snelheid. Voor het rijden ondanks het rijverbod kreeg hij 4.000 euro boete en een jaar rijverbod opgelegd. In totaal liep de speler van het Saoedische Al-Raed al meer dan vijftien veroordelingen op voor de politierechtbank. Vrijdag werd een effectieve gevangenisstraf van zes maanden in beroep bevestigd. Op 22 februari behandelt de correctionele rechtbank zijn beroep tegen een effectieve celstraf van een jaar.