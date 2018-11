Video toont hoe onthulling geslacht baby enorme brand van duizenden hectare bos veroorzaakt

Er zijn beelden vrijgegeven van het ontstaan van de ‘Sawmill Fire’, een bosbrand die in april van vorig jaar veel schade aanrichtte in Arizona. Dennis Dickey, een agent van de Amerikaanse grenspolitie, kwam toen op een origineel idee om het geslacht van zijn baby te onthullen. De bekendmaking werd echter een nachtmerrie voor de man, die prompt verantwoordelijk was voor een brand die duizenden hectare bos in de as legde.

Het incident gebeurde op 23 april. De 37-jarige Dickey had een doos geplaatst in een grasveld en bracht die vervolgens tot ontploffing. Een gekleurde rookwolk zou nadien aantonen om welk geslacht het ging. Helaas was het iets totaal anders dat na de explosie de aandacht trok: het vuur dat vrijwel onmiddellijk het droge gras in brand zette. “Begin met inpakken!”, valt op het einde van het filmpje nog te horen. Hij verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten, maar het kwaad was al geschied.

De brand zou uitgroeien tot de zogenaamde ‘Sawmill Fire’. Maar liefst 20 brandweerkorpsen moesten toen een week lang strijden tegen de vlammen. De schade achteraf was niet te overzien: in totaal werd bijna 47.000 hectare bos en natuur getroffen door de vlammen.

Dickey werd intussen veroordeeld voor het ongeluk. Hij moet een schadevergoeding van ruim acht miljoen dollar betalen en kreeg een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar.