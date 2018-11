Hoop afwezigen bij Anderlecht voor Europese wedstrijd: 20-jarige Dauda start zeker in de basis tegen Trnava

RSC Anderlecht kijkt donderdag op de vijfde speeldag van de Europa League het Slovaakse Spartak Trnava in de ogen. Paars-wit beleeft een rampzalige Europese campagne en telt na vier speeldagen amper één punt. De kwalificatie voor de volgende ronde zit er niet meer in voor de Brusselaars, en bovendien moet coach Hein Vanhaezebrouck in zijn kern afrekenen met heel wat blessures.

De ziekenboeg van Anderlecht puilt uit. Sterkhouders als Sven Kums en Adrien Trebel liggen in de lappenmand, en vooraan moet paars-wit Landry Dimata en Ivan Santini, die ziek is, missen. Ognjen Vranjes is dan weer geblesseerd en Andy Najar ziek. Jongeling Mohammed Dauda is wel beschikbaar en staat aan de aftrap. Ryota Morioka, Kenny Saief en Knowledge Musona verschenen opnieuw op het trainingsveld.

“Ik heb slechts zestien beschikbare spelers uit de A-kern”, verklaarde Vanhaezebrouck woensdag op een persconferentie in het Constant Vanden Stockstadion. “Ik zal mijn selectie dus moeten aanvullen met spelers uit de B-kern. Maar dat is geen probleem. Ik voel dat mijn groep nog gemotiveerd is. Spelers die niet altijd voetballen kunnen nu hun kans grijpen, en voor luxeproblemen zorgen.”

"Santini en Dimata zijn niet beschikbaar, Dauda staat aan de aftrap tegen Trnava"



Anderlecht verscheen afgelopen weekend op Sint-Truiden met een erg jonge ploeg aan de aftrap. De piepjonge Jérémy Doku en Yari Verschaeren kregen in Limburg hun eerste minuten. Rekent Vanhaezebrouck opnieuw op de youngsters? “Zij zitten nu op het vliegtuig na een wedstrijd met de U19 in de Youth League, dus de kansen zijn klein. Verschaeren viel pas in de tweede helft in, hij kan dus op de bank zitten. Maar zijn examens komen eraan. We zullen zien.”

Vanhaezebrouck kwam ook even terug op Vranjes. De Bosnische verdediger plaatste dinsdag een foto op Instagram van de fans van AEK Athene bij rellen voor de start van de match in de Champions League tegen Ajax. Vranjes, ex-speler van AEK, voegde het bijschrift ‘Welcome to hell’ toe, en ligt hierdoor onder vuur. “Dat is onaanvaardbaar, we gaan zeker praten met hem”, stelde HVH. “Hij moet weten dat zoiets niet kan.”

Lawrence wil “overbodig” duel tegen Trnava winnen

RSC Anderlecht ontvangt donderdag op de vijfde speeldag van de Europa League het Slovaakse Spartak Trnava. James Lawrence, in Slovakije lange tijd actief bij Trencin, kent de ploeg goed. “Dat motiveert me des te meer”, verklaarde de 26-jarige verdediger woensdag op een persmoment in het Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht is Europees al uitgeschakeld.

“Trnava heeft voor mij weinig geheimen”, vertelde Lawrence, die van 2014 tot afgelopen zomer de kleuren van Trencin verdedigde. “Op het veld speel ik mijn wedstrijd en maakt het weinig verschil, het motiveert me alleen wat meer. We kunnen niet meer doorstoten in onze groep, maar willen de partij wel nog winnen. We moeten altijd met die ingesteldheid op het veld komen, ook al staat er niets meer op het spel.”

Lawrence vierde deze maand zijn debuut bij de nationale ploeg van Wales. De verdediger stak er veel op van bondscoach Ryan Giggs en topspelers als Gareth Bale en Aaron Ramsey. “Het is super om met hen te werken. Ik heb op enkele dagen veel van hen geleerd. Ik hoop hiervan iets mee te nemen naar Anderlecht.”

Dinamo Zagreb voert groep D aan met het perfecte rapport van twaalf punten uit vier matchen. Fenerbahçe (7 ptn) volgt, voor Trnava (3 ptn).