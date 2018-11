Fiscale druk opnieuw gestegen in België: alleen in Frankrijk betaal je nog meer belastingen

Brussel - Vorige keer brons, nu zilver. België stijgt weer in de ranking van landen met de hoogste fiscale druk in de Europese Unie. Alleen in Frankrijk was het totaal som aan belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bbp vorig jaar nog hoger dan bij ons, blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. De druk nam bovendien opnieuw toe, waardoor we Denemarken terug inhalen.

De verhouding van belastingen tegenover het bruto binnenlands product bedroeg in 2017 in België 47,3 procent. Het jaar daarvoor jaar was dat nog 46,7 procent. In Frankrijk ligt dat cijfer op 48,4. In Denemarken, dat in 2016 nog op de tweede plaats stond, daalde de fiscale druk in 2017 van 46,8 naar 46,5 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 40,2 procent, tegenover 39,9 procent in 2016.

In 2015 kende België nog de hoogste druk in de hele EU. In 2016 was er een sterke daling, de op twee na sterkste van de EU zelfs. Die daling was een van de prioriteiten van de regering Michel. Maar nu blijkt uit de Eurostat-cijfers dus dat de belastingdruk vorig jaar toch weer wat is toegenomen. In slechts zes EU-landen was de toename nog groter dan in België. De grootste dalingen waren er in Hongarije en Roemenië. Die landen en Ierland zijn de drie EU-staten met de laagste belastingdruk.