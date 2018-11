Jürgen Klopp geeft opmerkelijk compliment aan tolk tijdens persconferentie: “Wat een erotische stem”

De sfeer zat er dinsdag goed in tijdens de persconferentie met Jürgen Klopp. De coach van Liverpool kon het niet laten om een compliment te geven over de stem van zijn tolk. “Wat een erotische stem”, liet de Duitser weten, tot grote hilariteit van de aanwezige journalisten. “Proficiat, opnieuw graag!”

In tegenstelling tot de grappige persconferentie is het vanavond bittere ernst. Dan staat Liverpool in het Parc des Princes tegenover Paris Saint-Germain voor de vijfde speeldag in de groepsfase van de Champions League. Een sleutelpartij, aangezien het verschil tussen beide ploegen amper één punt bedraagt.