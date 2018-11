En toen lag er midden op de Antwerpse Ring plots … een toilet

Antwerpen - Opmerkelijk beeld vanop de Antwerpse Ring richting Gent woensdag. Ter hoogte van de afrit Borgerhout verloor een werfvoertuig met aanhangwagen een mobiel werftoilet. Het toilet lag enkele minuten languit op de middenrijstrook. Gelukkig was er op dat moment een politiepatrouille in de buurt, zij haalden het obstakel van de weg. Zo leidde het voorval gelukkig tot geen ongevallen.

Het Vlaams Verkeerscentrum postte de opvallende foto op Twitter. “Zo zie je maar dat er op de weg altijd iets kan gebeuren, het gevaar schuilt in een klein hoekje. Dit is nog maar eens een schoolvoorbeeld waarom de weggebruikers hun ogen altijd op de weg moeten houden”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Maar de bestuurders die er op dat moment langs reden, handelden perfect.”

“Gelukkig was er een politiepatrouille in de buurt, zij waren na enkele minuten al aanwezig en konden het toilet richting de pechstrook duwen. Daar werd het later opgehaald door een FAST-team, intussen is het toilet weer aan de rechtmatige eigenaar bezorgd.”