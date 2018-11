Belgische prof waarschuwt: “Hondenspeeksel is gevaarlijk voor de mens”

Jaarlijks raken 24.000 mensen besmet nadat hun hond hun wonden likte. In extreme gevallen met een fatale afloop. "Laat je wonden nooit likken door een hond, zijn speeksel is gevaarlijk."

De raad komt van Guy Cornelis, emeritus microbiologie aan de universiteit van Namen. En allicht de enige prof ter wereld die onderzoek doet naar het gevaar van hondenspeeksel voor de volksgezondheid. Cornelis legt momenteel de laatste hand aan een studie, op vraag van de Europese Unie, over welke hondenrassen met hun speeksel de mensen kunnen besmetten?

“Het antwoord is simpel: we kunnen op dit moment geen enkel hondenras uitsluiten. Van ongeveer alle hondenrassen heb ik voorbeelden gevonden over besmetting door speeksel”, zegt Guy Cornelis.

Amputatie

Een recent voorbeeld uit Oostenrijk. Een man had een handwonde die hevig pijn deed. Hij dacht: als mijn hond eraan likt, gaat de pijn misschien over. Een paar dagen later is de man in het ziekenhuis overleden. Recent in Canada. Een vrouw had haar hond laten likken aan haar beenwonde. Ze ging in een coma. Toen ze wakker werd, waren haar ledematen geamputeerd.

“In het hondenspeeksel zit de bacterie capnocytophaga canimorsus. Die is ongevaarlijk voor de hond maar dodelijk voor de mens. Een hele vreemde bacterie”, zegt professor Cornelis. Soms doet ze niets en is er geen besmetting bij contact hond-mens. Maar jaarlijks raken toch 24.000 mensen besmet. Waarom net zij? We weten er nog niet veel over. Alleen dit: mensen bij wie de milt is weggenomen, lopen veel meer gevaar op besmetting.”

Lijkt op een griepje

De symptomen zijn verwarrend voor een huisarts, omdat ze zo goed op griep lijken. Koorts en een algemeen gevoel van misselijkheid. Soms braakneigingen. “Met die symptomen zal de arts je niet zo gauw naar het ziekenhuis sturen. Doet hij het wel, dan zal een bloedonderzoek uitwijzen dat je besmet bent met het hondenspeeksel. Maar vaak duurt het twee dagen eer de resultaten van het bloedonderzoek bekend zijn.”

Tegen dan is de patiënt misschien al overleden. Want de speekselbacterie werkt razendsnel. Sommige slachtoffers zijn drie dagen na de besmetting al overleden. De gevaar bestaat niet bij een hondenbeet omdat mensen dan sowieso naar het ziekenhuis gaan waar ze de juiste inspuitingen krijgen.

“Nogmaals: niet ieder contact is besmettelijk en niet iedereen gaat eraan dood. Maar je neemt beter geen risico. Dus: als je een wonde hebt, raak je beter geen hond aan. Niet alleen zijn snuit kan je ziek maken, ook zijn huid want daar likt de hond geregeld aan.”