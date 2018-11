Paul José Mpoku hoopt niet op cadeautje van Sevilla: “Grote clubs denken niet op die manier”

Liège - Paul-José Mpoku (Standard) blikte woensdag vooruit naar de wedstrijd op de vijfde speeldag van de Europa League, donderdag (om 21u00), tegen het Spaanse Sevilla. “We spelen het steeds klaar de tegenstander vertrouwen te geven”, liet de geboren Luikenaar optekenen.

Standard verloor op de openingsspeeldag van de groepsfase van de Europa League met 5-1 bij Sevilla. “En intussen zijn ze dan ook nog eens leider in La Liga”, zuchtte Mpoku. “Maar wij verloren dit seizoen ook al op bezoek bij Eupen, Moeskroen en Zulte Waregem. Je kan in het voetbal nergens een touw aan vastknopen. Alles kan snel keren. Bovendien kijken wij opnieuw naar boven na twee zeges op rij de competitie.”

Mpoku had uit de heenwedstrijd nog een opvallende conclusie te delen. Ondanks de 5-1 nederlaag vond de buitenspeler dat de Luikenaars aanvallend tekort schoten. “Ik ben ermee akkoord dat het defensief ook niet top was, maar ook offensief moeten we sneller gebruikmaken van de mogelijkheden die zich aandienen. Dat hebben we in Sevilla niet gedaan. Verder is het uitkijken voor balverlies, want ze zijn razendsnel in de omschakeling.”

“Ik denk niet dat de Europa League voor Sevilla opeens minder belangrijk is nu ze op kop staan in de competitie”, besloot Mpoku. “Grote clubs denken niet op die manier. Ze hebben de Europa League al vier maal gewonnen. Dat bewijst hoe belangrijk dit toernooi voor hen is.”

Voor Standard is een overwinning een must na een 6/12 in de eerste vier duels in de poulefase. Het Russische Krasnodar en Sevilla delen de leiding in poule J met 9/12. Op de slotspeeldag wacht de Rouches nog een verplaatsing naar het Turkse Akhisarspor, rode lantaarn in de groep met nul punten.

Preud'homme rekent op fitte kern tegen Sevilla

Michel Preud'homme heeft woensdag zijn 21-koppige selectie bekendgemaakt voor het duel van Standard donderdag (om 21u00) op de vijfde speeldag in de Europa League tegen Sevilla. De Rouches kunnen op alle sterkhouders rekenen, inclusief middenvelder Razvan Marin. De Roemeen trainde op maandag en dinsdag niet, maar kon de oefensessie van woensdag volmaken. "Hij is er klaar voor", aldus Preud'homme.

Standard zou - na zes punten te hebben gehaald uit de eerste vier duels in de Europa League - moeten winnen tegen Sevilla, om opnieuw bij de top twee van groep J aansluiting te maken. "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan", opende Preud'homme. "Om te winnen tegen Sevilla zullen wij de perfecte match moeten spelen en zij een mindere dag moeten hebben. We zullen geconcentreerd moeten spelen. Balverlies kan dodelijk zijn tegen deze tegenstander. En ook aanvallend moeten we het ze nog moeilijk proberen te maken. Deze match is heel interessant om te zien op welk niveau we momenteel staan."

Preud'homme zag zijn ploeg twee keer op rij winnen in de competitie en dat stemde hem tevreden. "Onze spelers zijn minder naïef. Hopelijk kunnen we dat ook donderdag tonen. Dan kunnen we meteen zien hoe we geëvolueerd zijn sinds de heenmatch. Want in Sevilla lieten we nog enkele grote mogelijkheden onbenut."

De Standard-coach wilde vervolgens tegenstander Sevilla nog even bewieroken. "Toen ik na onze 5-1 nederlaag in september zei dat dit een heel goede ploeg was, werd er gelachen. Dat gebeurde ook al na onze nederlaag tegen Ajax in de voorronde van de Champions League. Maar Ajax staat intussen in de tweede ronde van het kampioenenbal en Sevilla staat op kop in de Primera Division. Ik zeg zo'n dingen niet zomaar. Sevilla heeft niet de reputatie van Real Madrid of Barcelona, maar de spelers hebben ook enorm veel kwaliteit en ze werken hard voor elkaar."

Toch toonde Sevilla zich in deze Europa League op verplaatsing al kwetsbaar. Op bezoek bij Akhisar werd pas in extremis gewonnen (2-3), terwijl bij Krasnodar werd verloren (2-1). "Laat ons hopen dat dat opnieuw het geval zal zijn. Maar in beide wedstrijden had Sevilla wel nog steeds het beste van het spel."

Op dit moment stond de teller van verkochte tickets iets boven de 12.000. "Ik hoop toch nog op 17 à 18.000 toeschouwers", besloot Preud'homme. "Een vol stadion zou nog beter zijn, maar ik heb in het verleden al gezien dat ook 17.000 fans voor veel lawaai kunnen zorgen."