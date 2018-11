Drie Belgen bij beste 100 chefs ter wereld

Het Franse culinaire magazine Le Chef publiceert een lijst met de 100 beste Chefs ter wereld. Dit jaar prijken er drie Belgen op de lijst. Naast Peter Goossens (van het Hof van Cleve) en Gert De Mangeleer (van Hertog Jan) staat ook Christophe Hardiquest (van Bon Bon).

Drie Belgen staan dit jaar in het lijstje van het Franse culinaire magazine. Christophe Hardiquest, chef van het tweesterrenrestaurant Bon Bon in Sint-Pieters-Woluwe is de hoogst genoteerde. Hij staat op de 66ste plaats. Peter Goossens, chef van het enige driesterrenrestaurant in ons land, het Hof van Cleve, staat op de 79ste plaats, Gert de Mangeleer staat op de 87ste plaats. Zijn restaurant, Hertog Jan in Zedelgem, sluit op 22 december de deuren.

Het culinaire tijdschrift stelt sinds 2015 een top 100 op van de beste chefs ter wereld. De ranglijst wordt samengesteld door de chefs. Elke chef stelt zelf een top vijfje op. De lijst is slechts één van de toplijstjes en heeft duidelijk een Franse laag. Voor het vijfde jaar op rij staat immers een Franse chef die in Frankrijk werkt bovenaan de lijst.

Dit jaar is de eer weggelegd Arnaud Donckele, driesterrenchef in het restaurant La vague d’or in Saint-Tropez. Hij volgt driesterrenchef Michel Troisgros op, die dit jaar op de tweede plaats staat. De Nederlandse chef Jonnie Boer, van het restaurant De Librije, staat dit jaar op de derde plaats.

De top vijf van best vertegenwoordigde landen blijft ook dit jaar Frankrijk, Japan, de Verenigde Staten, Italië en Spanje.