Sammy werd als tiener zwanger van verkrachter, nu krijgt hij het recht om het kind op te voeden: “Slachtoffers hebben geen rechten, daders wel”

De Britse Sammy Woodhouse kreeg het als vijftienjarige zwaar te verduren en werd jaren lang “mentaal, seksueel en fysiek” misbruikt door een serieverkrachter. De man vloog voor zijn wansmakelijke misdaden voor 35 jaar achter de tralies, maar toch is Sammy nog niet van hem af. Het bestuur van de stad waar de verkrachter actief was, geeft hem nu de kans om hoederecht aan te vragen en het recht om zijn zoon op te voeden. Een gechoqueerde Sammy, die al jaren campagne voert over het onderwerp, is zo verontwaardigd dat ze uit de anonimiteit treedt en haar verhaal doet voor de camera.

Sammy is doodsbang voor de man die haar jarenlang verkrachtte en misbruikte, en deed haar uiterste best om aan te tonen dat hij “een gevaarlijk persoon” is, die een onmiddellijke bedreiging voor haar zoon vormt. De dader maakte deel uit van een bende ‘loverboys’, die jonge kinderen in de prostitutie dwongen en zit momenteel een lange celstraf uit voor de wandaden die hij pleegde. Hij had geen ouderlijke verantwoordelijkheid over de zoon die hij bij Sammy verwekte, tot de lokale overheid van Rotherham hem contacteerde met de vraag of hij bezoekjes van zijn kind wil.

“Een perverse beslissing”, klinkt het bij mensen die campagne voeren om slachtoffers van verkrachting te beschermen. “Het is een aanbod om zijn slachtoffer nog eens te traumatiseren.” Sammy stond te trillen op haar benen toen ze het nieuws van de beslissing van de lokale overheid vernam. Na het proces had ze gedacht en gehoopt dat ze de draad van haar leven weer zou kunnen oppikken, “maar nu kon hij elk moment bij me aankloppen”. Haar verkrachter en vader van haar zoon wees de kans op hoederecht af, maar volgens Sammy had hij die zelfs nooit mogen krijgen.

Telkens met het verleden geconfronteerd

De moedige vrouw treedt uit de anonimiteit omdat de Britse krant The Times een artikel aan de zaak wijdde op haar voorpagina. Sammy wil nu dat het achterpoortje in de wet die het mogelijk maakt dat haar kind kan worden afgenomen, wordt gesloten. “Het overkomt niet mij alleen”, zegt ze in een videoboodschap die ze via sociale media de wereld instuurde. “Maar ook mensen van over het hele land.” Ze wil dat het stopt en is het beu dat ze telkens met het verleden wordt geconfronteerd, zelfs als ze maar een paspoort voor haar zoon wil aanvragen: “Ik moest de toestemming van zijn vader hebben en schreef toen een gedetailleerde brief over mijn verkrachting. Ik zou mijn verhaal niet telkens moeten herhalen.”

Het Britse ministerie van Justitie onderzoekt nu of er sprake kan zijn van “systematisch falen” en verkrachters, moordenaars en andere criminelen telkens gecontacteerd worden door de overheid om hun rechten als ouder te kunnen claimen. Voor Sammy is het echter duidelijk: “Als slachtoffer krijg ik mijn mensenrechten niet. Ik hoor alleen dat de dader die rechten wel heeft. Dat moet stoppen.”