Chelsea zonder Eden Hazard tegen PAOK Saloniki in Europa League

Eden Hazard zal donderdag op Stamford Bridge niet voor Chelsea aantreden in de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Hij heeft een enkelblessure, die volgens coach Maurizio Sarri evenwel niet al te ernstig is. De Italiaan verwacht dat de Rode Duivel zondag opnieuw zal kunnen spelen in de competitiewedstrijd tegen rode lantaarn Fulham.