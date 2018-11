“Bloemenmeisje” pluimt gefortuneerde zakenmannen en verbrast hun geld in Monaco

Izegem - Een 49-jarige vrouw riskeert vier jaar effectieve celstraf omdat ze vijf jaar lang gefortuneerde zakenmannen pluimde en hun geld verbraste aan haar jetset-leventje in Monaco en Nice. Claudia B. maakte haar slachtoffers in totaal liefst 1,3 miljoen euro armer. Op vier jaar tijd vergokte ze 250.000 euro daarvan in casino’s.

Tot in 2010 runde Claudia B., een bakkersvrouw uit het West-Vlaamse Izegem, met haar toenmalige echtgenoot een bloemenzaak in Antwerpen.

Het is daar dat ze haar eerste slachtoffer ontmoette, een in Knokke wonende Leuvenaar die zijn sporen verdiende bij een bekend champagnemerk. B. verliet haar echtgenoot en begon een relatie met de zakenman, die haar geregeld meenam naar Nice waar ze volledig in de ban raakte van het luxeleventje van de jetset. De voormalige bloemenverkoopster besliste om in Nice een nieuwe bloemenhandel uit te bouwen en overtuigde de zakenman om in totaal 300.000 euro in de zaak te pompen. Net als bij haar latere slachtoffers beloofde ze woekerwinsten. Maar de man zag zijn investering in rook opgaan en B. liet hem uiteindelijk vallen voor een Knokse zakenman, die ze opnieuw vakkundig pluimde.

Minstens vijf slachtoffers

Hoeveel slachtoffers Claudia B. precies maakte is niet bekend maar volgens het gerecht zijn het er minstens vijf in Vlaanderen. Naast de Leuvense en Knokse zakenman stelde woensdag ook nog een man uit het Antwerpse zich burgerlijke partij. Ook de moeder van een van de gedupeerden stelde zich burgerlijke partij omdat ze haar zoon grote sommen toestak om te investeren in het project van B. Maar ook in Zuid-Frankrijk dienden gedupeerden, onder wie een Iraanse zakenman, klachten tegen haar in. Bij al haar slachtoffers ging ze op dezelfde manier te werk. “Ze gaf zich uit voor een beleggingsexpert en ontleende bij haar slachtoffers grote sommen geld voor kortetermijnbeleggingen met rentes van 5 à 10 procent. Bij een slachtoffer die haar 575.000 euro toestopte garandeerde ze zelfs een opbrengst van 30 procent. Bij de slachtoffers die zich bij het Belgische gerecht gemeld hebben ontfutselde de vrouw in totaal 1,3 miljoen euro. Slechts een klein deel gebruikte ze daadwerkelijk om te investeren. Met de rest financierde ze haar jetsetleven in Nice en Monaco. “Het onderzoek wees uit dat zij op vier jaar tijd liefst 250.000 euro vergokte in Zuid-Franse casino’s”, verduidelijkt de de procureur woensdag in de Brugse rechtbank. “Ze huurde een woning van 4.500 euro per maand en feestte erop los. Deze vrouw had helemaal geen ervaring in de beleggingswereld en eenmaal haar slachtoffer was afgeroomd was de liefde voorbij. Haar eigen moeder omschreef haar als iemand die verslaafd is aan luxe en haar eigen leugens gelooft.”

Ongrijpbaar

Claudia B. maakte zich de voorbije jaren ongrijpbaar voor haar slachtoffers en het gerecht. Ze wiste haar profielen op sociale media en negeerde alle aanmaningen die haar werden toegestuurd door investeerders. Intussen vloog ze geregeld over en weer naar Zwitserland. Halfweg mei nam ze het vliegtuig van Zwitserland naar Nederland, waar ze uiteindelijk in de boeien werd geslagen en uitgeleverd aan België. Het openbaar ministerie eist vier jaar effectieve celstraf voor B, die alle aantijgingen ontkent en de vrijspraak vraagt. “Mijn cliënte ontkent niet dat ze grote sommen geld ontving, maar ze heeft nooit met kwaad opzet gehandeld”, stelde haar advocate. “De mannen die haar geld gaven wisten goed waarvoor ze het ging gebruiken. Alles gebeurde in samenspraak. Zakenmensen van dit niveau zouden zich toch niet zomaar laten rollen. Maar haar bloemenzaak in Nice floreerde niet zoals verwacht. En haar partners verbrasten zelf ook grote sommen aan het luxeleven dat ze samen leidden. Mijn cliënte verloor haar dochtertje in 2009 en probeerde de leegte te vullen met werk en relaties. Een oplichtster is zij niet.”

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die drie gedupeerden vertegenwoordigt, pikte het niet dat B. zich in een slachtofferrol probeerde te murwen. “Dit staat haaks op het dossier. Als je mensen overtuigt om fortuinen te investeren dan houd je hen op de hoogte en verdwijn je niet met de noorderzon. Dit is veel meer dan een onschuldig bloemenmeisje. Ze ging bijzonder geslepen te werk en als het tot een veroordeling komt ga ik achter haar aan tot in Monaco zodat mijn cliënten hun geld terug zien.” De uitspraak volgt op 12 december.