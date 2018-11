Lionel redde iemand die niet gered wou worden: “Ik haalde hem uit zijn auto, maar hij rende de weg weer op”

Lionel Wiehink (36) uit de Nederlandse gemeente Beuningen heeft zondagnacht zijn leven geriskeerd om een man uit een gecrashte auto te halen. Dat lukte, maar nadien gebeurde er iets onverwachts. Aan het Algemeen Dagblad doet de dertiger zijn verhaal.

Lionel Emanuel Wiehink was in de nacht van zondag op maandag via de A50 onderweg naar huis. Ter hoogte van Knooppunt Grijsoord schrok hij plots op.

“Ik zag stofwolken en daarna losse auto-onderdelen”, zegt Lionel aan het Algemeen Dagblad. “Ik keek naar links en zag een auto gedraaid op de andere rijbaan staan.”

Nachtmerrie

De dertiger twijfelde geen seconde en besliste om het slachtoffer zo snel mogelijk uit de gecrashte auto te halen. Hij zette zijn wagen langs de kant van de weg, stak de rijbaan over en klom over de vangrail.

“Vervolgens hielp ik de bestuurder uit zijn auto te stappen”, herinnert Lionel zich. “Ik zei hem dat hij beter in de berm kon gaan zitten. Maar hij rende meteen naar de middenberm. Ik riep nog: kom terug, je bent in de war, kom terug! En dat leek ook te werken. Hij kwam terug en sloeg een arm om me heen.”

Maar dan begon de nachtmerrie pas echt. De bestuurder rende opnieuw de weg op en moest dat met de dood bekopen. De politie kon dinsdag bevestigen dat het slachtoffer bewust een einde aan zijn leven had gemaakt.

Heldendaad

Voor Lionel een tragische ervaring, al zou hij de volgende keer exact hetzelfde doen. “Want wat als ik was doorgereden en later zou hebben gelezen dat hij in de auto was omgekomen? Dat had ik nog veel erger gevonden.”

De hulpdiensten hebben hem inmiddels bedankt voor zijn heldendaad. Zelf kan hij nu terecht bij slachtofferhulp. “Het gaat gezien de omstandigheden goed met mij. We gaan verder, maar wel met dit op het netvlies.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.