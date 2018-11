Mee in één minuut: lage dieselprijs, matchfixing op internationaal tornooi en niet-noodzakelijke implantaten

In de correctionele rechtbank in Gent is deze ochtend het koppel voor de rechter verschenen dat begin augustus een homokoppel in elkaar sloeg . Het parket vraagt een effectieve celstraf van twee jaar voor de vrouw en achttien maanden cel voor haar vriend, die beiden al eerder in aanraking kwamen met het gerecht. De slachtoffers willen naar eigen zeggen geen wraak, maar gerechtigheid. “Ik ben niet meer gerust wanneer ik op straat loop, ik leef in angst”, zei Mauro Padovani tegen de rechter

In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, is het echtpaar niet ingegaan op het aanbod van de BBI om een dading of deal te sluiten . Dat bleek woensdag voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg, waar de zaak ten gronde behandeld werd.

Jana Moreels (25) is onverwacht overleden. Volgens haar ouders het gevolg van een maagverkleining die de jonge vrouw onlangs liet uitvoeren. De ouders waarschuwen : “Laat dergelijke ingrepen niet zomaar doen!”

Drie speelsters van de jonge Red Flames (U16) hebben enkele maanden geleden, tijdens een internationaal kwalificatietoernooi, de vraag gekregen een wedstrijd te beïnvloeden . Dat bevestigde Thibault De Gendt, integrity officer binnen de Belgische voetbalbond (KBVB), vandaag tijdens een hoorzitting over de fraudegevoeligheid van het voetbal in het Vlaams Parlement.

Vorig jaar betaalden de implantatenbedrijven in ons land maar liefst 7,35 miljoen euro aan artsen . Sommige fabrikanten betaalden zelfs tienduizenden euro’s aan één chirurg opdat die toch maar hun prothese zou gebruiken, ook als dat niet noodzakelijk de beste is. Dat blijkt uit de ‘Implant Files’, een internationaal onderzoek. Minister De Block wil dat er aangifte wordt gedaan door chirurgen die anoniem getuigden over de omkooppraktijken.

De Europese netbeheerders waarschuwen voor mogelijke tekorten op de Belgische stroommarkt in januari bij een koudeprik. Zodra het kwik onder de -5 graden duikt en bij weinig wind dreigen tekorten, waarschuwt ENTSO-E, de vereniging van Europese hoogspanningsbeheerders. “Als het in januari vriest en er weinig wind staat, gaat het licht uit in België”, klinkt het.

De prijs van diesel zakt donderdag naar het laagste niveau sinds augustus . De maximumprijs voor een liter diesel bedraagt vanaf morgen nog 1,5480 euro per liter. Dat is een daling met 2,9 cent per liter, het laagste punt in maanden. En dat terwijl de gele hesjes het land willen platleggen omdat diesel te duur is. Hoe komt dat? En kan de prijs straks nog verder kan dalen?

'Onschuldig bloemenmeisje' heeft vijf jaar lang gefortuneerde zakenmannen gepluimd en hun geld verbrast aan haar jetset-leventje in Monaco en Nice. Claudia B. maakte haar slachtoffers in totaal liefst 1,3 miljoen euro armer. Op vier jaar tijd vergokte ze 250.000 euro daarvan in casino’s.