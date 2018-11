Napoli kan PSG nachtmerrie bezorgen in de Champions League: hou daarbij deze ‘onbekende’ Braziliaan in de gaten

Het is een bijzonder spannende avond in Groep C van de Champions League. Napoli, Liverpool én Paris Saint-Germain strijden om groepswinst. De ploeg van Dries Mertens staat er het beste voor dankzij 6 punten en een beter doelsaldo dan Liverpool. PSG telt 5 punten en krijgt vanavond de Reds over de vloer. Napoli kan dus een gouden zaak doen.

De Italiaanse topclub speelt thuis tegen ronde lantaarn Rode Ster Belgrado, dat met 4 punten wel nog verrassend volop meedoet voor kwalificatie voor de achtste finales. De Serviërs hielden Napoli op de eerste speeldag op een gelijkspel (0-0) en wonnen op de vorige speeldag met 2-0 van Liverpool.

Bij winst is Napoli, momenteel tweede in de Serie A, zo goed als zeker van de volgende ronde. Wat de uitslag van PSG - Liverpool ook is. Als de Engelsen winnen in Parijs, wordt het een Frans drama want dan zijn Neymar en co. pijnlijk uitgeschakeld in het kampioenenbal. Napoli is dan zeker van een plek in de achtste finales. Bij een gelijkspel is Napoli door een beter onderling duel tegen PSG ook zeker. Bij winst van PSG moet Liverpool op de laatste speeldag winnen van de Italianen en PSG winnen van Rode Ster om Napoli een ticket voor de volgende ronde te onthouden.

Foto: EPA-EFE

Hart en ziel

Bij Napoli zijn de bekende namen vooral Dries Mertens, Marek Hamsik, Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly. Maar de belangrijkste speler op dit moment is waarschijnlijk Allan. Al even een ster in Italië, maar veel te weinig bekend daarbuiten. De 27-jarige Braziliaan maakte pas deze maand zijn debuut voor de nationale ploeg in oefeninterland tegen Uruguay en Kameroen. In principe kan hij door zijn dubbel paspoort zelfs nog voor Italië kiezen, wat zelfs even werd geopperd vorige maand door Sky Italia.

Allan was echter bijzonder trots op zijn debuut bij Brazilië, ook al speelt hij al sinds 2012 in de Serie A. Udinese huurde hem toen van Granada, dat de middenvelder gekocht had van het Uruguayaanse Deportivo Maldonado. In Brazilië liggen zijn roots bij Vasco da Gama. Drie jaar geleden legde Napoli dan 11,5 miljoen euro op tafel en sindsdien is hij een vaste waarde.

“Ik zou mijn hart en ziel geven voor deze club”, zei Allan onlangs op Radio Kiss Kiss. “Napels zit in mijn hart, daar ben ik ongelooflijk gelukkig mee. Ik geloof in deze club, in het shirt van Napoli. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we hebben veel leiders in dit team. Samen kunnen we veel bereiken.”

Foto: AP

Niet langer onbekend

Allan was lange tijd een nobele onbekende in het Europese voetbal. Zijn internationale debuut op zijn 27ste in zijn vierde seizoen voor Napoli is daarvan het beste voorbeeld. Maar die tijden zijn voorbije. Tottenham zou zware interesse hebben om de Braziliaan weg te halen uit Italië. Die is volgens Transfermarkt sinds oktober 40 miljoen euro waard, een piek in zijn carrière.

Allan is niet de man van de grote statistieken. In 149 wedstrijden voor Napoli zit hij aan acht doelpunten en negentien assists. Hij is ook geen showman zoals vele van zijn landgenoten. Maar Allan is de man die het vuile werk in stijl opknapt. “Hij speelt sterk in de omschakeling, van box tot box, op counters”, aldus Brazliaans bondscoach Tite. “Hij is enorm mobiel en zorgt voor defensieve bescherming.”

Hij wordt dan ook vaak vergeleken met Arturo Vidal (Barcelona, ex-Juventus en -Bayern). “Het klopt wel dat we een beetje op elkaar lijken”, vindt Allan. “We spelen op ongeveer dezelfde manier. Ik moet gewoon hard blijven werken. Ik ben blij dat mensen mijn manier van spelen erkennen.”

Spanning alom

Het is vandaag uiteraard ook uitkijken naar de wedstrijd van Club Brugge op het veld van Borussia Dortmund. Blauw-zwart kan nog meedoen voor groepswinst maar dan moet wel alles meezitten . Europees overwinteren in de Europa League is wel bijzonder realistisch. Als de Belgische kampioen vanavond even goed doet als Monaco, is dat alvast binnen. Monaco speelt uit bij Atlético Madrid.

In Groep B krijgt PSV Lionel Messi en FC Barcelona over de vloer in Eindhoven. De Nederlanders tellen na vier speeldagen slechts één punt, terwijl Barça al geplaatst is met 10 punten. PSV kan wel nog Tottenham (4) pakken op de derde plek. De Spurs spelen thuis tegen Inter, dat 7 punten telt.

In Groep D tot slot speelt groepsleider FC Porto (10 punten) thuis tegen Schalke 04 (8). De Duitse traditieclub wint best als het als eerste richting de achtste finales wil gaan. Galatasaray (4) legt op veld van Lokomotiv Moskou (0) zijn laatste kaarten op tafel om de Europa League te vermijden.