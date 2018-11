Jonkies Club Brugge gaan in slotfase onderuit bij Dortmund en zijn uitgeschakeld in Youth League

De U19 van Club Brugge hebben onder aanvoering van Noah Fadiga geen punten kunnen pakken op het veld van hun leeftijdsgenoten van Borussia Dortmund. Tien minuten voor tijd incasseerde blauw-zwart de 2-1, waardoor het definitief uitgeschakeld is in de Youth League.

Blauw-zwart was al snel op achtervolgen aangewezen in Dortmund. Na 21 minuten spelen wist middenvelder Enrique Peña-Zauner (Dortmund) de score te openen. De youngsters van Club drongen na de tegentreffer wel aan, maar konden geen vuist maken.

In de tweede helft bracht aanvaller Charles De Ketelaere Club al snel langszij na mooi voorbereidend werk van Declerck en Fadiga. Tien minuten voor affluiten scoorde Pherai de winnende treffer voor Dortmund. Eindstand 2-1.

Gedeelde laatste plaats

Met nog één speeldag te gaan, staan de Brugse U19 met 4 punten op de gedeeld laatste plaats in groep A, met 8 punten achterstand op leider Atletico Madrid en 5 op Monaco. Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede speelt barrages. In de andere wedstrijd in groep A klopten de Madrilenen Monaco overtuigend met 3-0.

Eerder in de Youth League won Club Brugge van Atlético Madrid (1-2), speelde het thuis 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund en verloor het tweemaal van AS Monaco (2-3, 3-1). Op de laatste speeldag op 11 december nemen de Club jongelingen het in eigen huis nog op tegen Atlético Madrid.

Woensdagavond om 21 uur is het aan de grote jongens. Dan nemen de eerste elftallen van Borussia Dortmund en Club Brugge het tegen elkaar op in het Signal Iduna Park in Dortmund.