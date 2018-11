Het beste moment van Fellaini’s Europese avond was niet zijn goal, wel dit beeld uit de spelerstunnel

Manchester United plaatste zich dinsdag voor de achtste finales van de Champions League door met 1-0 te winnen van Young Boys Bern. Marouane Fellaini scoorde in extremis het enige doelpunt van de wedstrijd. Maar zijn beste moment had zich eigenlijk al 90 minuten eerder afgespeeld, in de spelerstunnel.

Het is nog steeds een ongewoon zicht: Marouane Fellaini zonder zijn lange krullen. Het was dan misschien ook geen wonder wat er zich afspeelde in de tunnel van Old Trafford.

Elke basisspeler krijgt bij het oplopen van het veld altijd een mascotte mee, jongens of meisjes die fier als gieter aan de hand van een stervoetballer mogen lopen. Maar toen de mars naar het groene gras werd ingezet, was de Rode Duivel plots zijn mascotte kwijt. Tot ongeloof van Fellaini zelf, die verbaast in het rond begon te kijken.

Ploegmaat Jesse Lingard was zo vriendelijk om zijn mascotte af te staan aan Fellaini, wiens mascotte zich domweg van ploeg had vergist en dus bij de spelers van Young Boys stond.

Foto: rr

Marouane Fellaini managed to lose his #MUFC mascot before kick off pic.twitter.com/DRGbZcsmXd — talkSPORT (@talkSPORT) 27 november 2018