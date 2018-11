Acht jaar cel voor moordpoging met racistisch motief

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag een man veroordeeld tot acht jaar cel, voor een moordpoging op een van zijn buren. De rechtbank bracht ook de verzwarende omstandigheid van het racistisch motief mee in rekening.

“De beklaagde gebruikte extreem geweld om zijn conflicten af te handelen”, aldus de rechtbank. “Hij werd aangespoord door een hardnekkige haat voor zijn slachtoffers, vanwege de etnische origine van deze persoon.”

De man stak op 25 maart in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn buur neer, met wie hij al verschillende jaren in conflict lag. Het slachtoffer kreeg in de hals en de borst steken met een mes dat een lemmet van 30 cm had. Daarnaast gooide hij het slachtoffer racistische verwijten naar het hoofd.

Sinds 2013 diende het slachtoffer verschillende klachten voor racistische beledigingen tegen de man in.