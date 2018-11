Rouwbericht, minuut stilte en uitgestelde wedstrijd, maar ‘dode’ voetballer blijkt levend en wel

Een Ierse amateurvoetbalclub heeft z’n excuses aangeboden nadat het het bericht de wereld had ingestuurd dat een van zijn spelers was gestorven. Probleem: de speler was helemaal niet dood.

Ballybrack FC uit Dublin had de Leinster Senior League (LSL) geïnformeerd dat Fernando Nuno La-Fuente was omgekomen in een motorongeluk. De wedstrijd van de club tegen Arklow Town van afgelopen zaterdag werd door het ‘overlijden’ van La-Fuente uitgesteld. Bij andere wedstrijden van de competitie werd voor aanvang van de match een minuut stilte gehouden. De LSL liet zelfs een rouwbericht plaatsen in de Ierse krant The Herald.

Maar David Moran, voorzitter van de LSL, vond het verhaal van Ballybrack FC toch wat verdacht toen hij meer informatie probeerde te vinden over het ongeluk, en hij begon wat dieper te vragen. “We probeerden naar de club te bellen, maar kregen niemand aan de lijn,” zegt Moran aan RTE Sport. “We hebben ook meerdere ziekenhuizen gecontacteerd, maar niemand kon ons info geven over deze jongeman. Daarna begonnen ook een aantal teamgenoten van La-Fuente dingen op sociale media te zetten, onder andere dat hij vier weken geleden weer naar Spanje zou zijn gegaan.”

Moran kwam uiteindelijk tot de ontstellende vaststelling dat Fernando Nuno La-Fuente nog in leven was, en dat hij gewoon in zijn geboorteland was. De LSL stuurde een verklaring uit dat ‘de kennisgeving van de dood van een speler van Ballybrack ongegrond is.’

“Mijn moeder zag mijn foto in de krant”

La-Fuente zelf wist niet dat “hij dood was”. “Ik kreeg meerdere nieuwsartikels doorgestuurd van collega’s waarin stond dat ik dood was”, zegt La-Fuente. “Ik heb meteen mijn moeder gebeld, maar zij wist van niks. Ze zag mijn foto ook in de kranten.”

De club is intussen in spoedzitting bijeen gekomen. “Het is onder de aandacht van de club, spelers en het management gekomen dat er een grote beoordelingsfout is gebeurd”, zegt de club in een verklaring op Facebook. Een medewerker van de club die kampt met persoonlijke problemen zou het bericht van de dood van La-Fuente verspreid hebben. “De persoon in kwestie werd intussen ontheven van al zijn voetbaltaken binnen Ballybrack FC. De club heeft intussen ook Fernando gecontacteerd om zijn verblijfplaats en welzijn te bevestigen, en we zijn blij dat hij onze excuses voor deze fout aanvaard heeft. Dit is een zware en onaanvaardbare fout die gemaakt werd zonder medeweten van andere leden van de club.”

De club biedt ook z’n excuses aan de LSL, aan de tegenstander van afgelopen zaterdag en aan de andere clubs aan. “En we bieden ook onze excuses aan aan de mensen die ons de voorbije dagen ondersteuning hebben geboden.”

“Absoluut belachelijk”

Moran van LSL heeft intussen gezegd dat hij donderdag vertegenwoordigers van de club zal ontmoeten om te bespreken welke sanctie de club zal worden opgelegd. “Een van de eerste dingen die we moeten uitzoeken, is welke regels de club hiermee net verbroken heeft,” zegt Moran nog. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is heel extreem om op die manier een wedstrijd af te zeggen. We handelden te goeder trouw. We hadden zelfs een minuut stilte voor die jongeman...Het is absoluut belachelijk.”

Waarom de clubmedewerker het bericht van de dood van La-Fuente de wereld instuurde, is niet duidelijk. Op sociale media wordt geïnsinueerd dat het bericht verspreid werd opdat de match tegen Arklow Town zou worden uitgesteld.