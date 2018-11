Mehdi Bayat: “Anderlecht heeft me voorgesteld algemeen manager Herman Van Holsbeeck op te volgen”

Anderlecht heeft Mehdi Bayat, algemeen directeur bij Charleroi en broer van de in verdenking gestelde spelersmakelaar Mogi, voorgesteld algemeen manager te worden. Dat vertelt de jongste van de broers Bayat zelf in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

“Anderlecht heeft me voorgesteld om algemeen manager te worden in de plaats van Van Holsbeeck”, zegt Mehdi Bayat in weekblad Sport/Voetbalmagazine. Bayat, die sinds 2010 algemeen directeur is van Charleroi, liet de aanbieding echter schieten. “Ik ben te sterk met Charleroi verankerd om van de ene dag op de andere te vertrekken. Charleroi, dat is mijn stad, dat is mijn club”, vertelt hij.

Bayat verduidelijkt wel niet in welke periode Anderlecht hem benaderde. Algemeen manager Herman Van Holsbeeck moest het Astridpark in april van dit jaar verlaten nadat de nieuwe eigenaar Marc Coucke zijn entree had gemaakt, maar lag al langer onder vuur. Het was ook algemeen geweten dat hij een goede band onderhield met spelersmakelaar Mogi Bayat (44), de oudere broer van Mehdi (39). Mogi Bayat staat inmiddels in verdenking in operatie Propere Handen.

Bij Anderlecht is Herman Van Holsbeeck als sportieve baas inmiddels opgevolgd door Luc Devroe, die op woensdag plaats moest ruimen voor Michael Verschueren. Devroe zal wel aan boord van de club blijven als rechterhand van Verschueren.

LEES OOK. Anderlecht lanceert ‘mission statement’: academie wordt hart van de club met hulp van buitenlands kapitaal