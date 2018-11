Van Dale maakt shortlist van Woord van het Jaar 2018 bekend

Brussel - “Nutriscore”, “thuiswerkalarm” en “testosterontweet”. Van Dale heeft woensdag de achttien woorden bekendgemaakt die op de shortlist staan voor Woord van het Jaar 2018. Tot maandag 17 december kan er gestemd worden voor de opvolger van “koesterkoffer”. Een dag later zal Van Dale de winnaar bekendmaken

Het Vlaamse publiek kon het afgelopen jaar woorden uit 2018 insturen, in de categorieën jongerentaal, lifestyle, sport/amusement, economie en politiek. Van Dale stelde op basis van de inzendingen een shortlist van achttien woorden samen.

Op de lijst staan onder meer “vliegschaamte” (schaamte die iemand ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn), “drankhangen” (met snacks en drank, in je ondergoed of comfortabele kleren in de zetel hangen), “brokkelbrug” (brug waar brokstukken af komen), “moordstrookje” (fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is) en “Bourgondische coalitie” (coalitie van N-VA, Open Vld en sp.a, naar de kleuren van de hertog van Bourgondië).

Via de website van Van Dale kan er gestemd worden en op 18 december maakt de woordenboekuitgever de winnaar bekend om 5 uur ‘s ochtends.

De voorgaande jaren werd de verkiezing voor het woord van het jaar in Vlaanderen gewonnen door “koesterkoffer” (2017), “samsonseks” (2016), “kraamkost” (2015), “flitsmarathon” (2014) en “selfie” (2013).