Hans Bonte eist uitleg van Open Vld over niet-tekenen burgemeestersvoordracht

Vilvoorde - Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) eist uitleg van Open Vld over het feit dat de drie liberale verkozenen die aangeduid werden als schepen tot dusver zijn burgemeestersvoordracht nog niet getekend hebben.

De vijf overige Open Vld-verkozenen deden dat wel al. Dat het drietal niet tekende verhindert niet dat Bonte burgemeester wordt omdat de afgesproken coalitie van sp.a, Groen, Open Vld en CD&V over 26 van de 35 gemeenteraadszetels beschikt.

“Ik wil absoluut van Open Vld verduidelijking, niet alleen over de niet-ondertekening van de voordracht, maar over hun hele opstelling in dit schepencollege. Hoe sneller dat die er komt hoe beter. Hoe kan je samen een stad goed gaan besturen als dat onderlinge wantrouwen blijft”, aldus Bonte, die niet verder in detail wil treden.

De vorming van de nieuwe coalitie verloopt moeizaam in Vilvoorde. Medio oktober ontstond er een crisis omdat Bonte kartelpartner Groen wegens onervarenheid geen schepenambt wou geven, een probleem dat inmiddels opgelost is. Vorige week stelden sp.a, Groen, Open Vld en CD&V hun nieuwe bestuursploeg voor, maar kennelijk is er een nieuw haar in de boter nu de Open Vld-schepenen Jo De Ro, Didier Cortois en Katrien Vaes de burgemeestersvoordracht nog niet tekenden.

In een reactie wil Vlaams parlementslid Jo De Ro de niet-ondertekening door de drie schepenen ontkennen noch bevestigen. “Het enige wat ik kan zeggen is dat de burgemeestersvoordracht door de vier partijen uit de coalitie ondertekend werd. Wij willen nu in de eerste plaats naar de toekomst kijken. We geloven sterk in deze ploeg en het goede bestuursakkoord dat we hebben afgesloten. Er moeten inderdaad nog een aantal dingen uitgepraat worden binnen de nieuwe meerderheid, maar we zullen dit doen met Hans Bonte en co en niet via de media”, aldus De Ro.