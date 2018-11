Man overleeft aanval van grizzlybeer, maar vindt dan vrouw en dochtertje dood terug bij berghut

Een grizzlybeer heeft een jonge moeder en haar 10 maanden oude dochter gedood. Dat gebeurde in een afgelegen gebied in Canada.

De 37-jarige Valérie Théorêt en Gjermund Roesholt zaten samen met hun dochter Adele in een berghut vlakbij Einarson Lake, op zo’n 400km van Whitehorse, in de Yukon, een territorium in het meest noordwestelijke gedeelte van Canada. De twee verbleven daar tijdens het bevallingsverlof van Valérie. Het koppel zou er een aantal maanden verblijven op gronden gehuurd van de overheid om er dieren te vangen voor hun vacht.

Gjermund had de berghut maandagnamiddag verlaten om in de omliggende bossen de dierenvallen die hij had uitgestald te checken. Op zijn terugweg naar de hut werd hij benaderd en aangevallen door een grizzlybeer. De man kon nog snel zijn wapen nemen en schoot de beer dood. Maar toen hij bij de hut kwam waar zijn echtgenote en kind waren achtergebleven, bleek dat de beer daar had toegeslagen: Valérie en Adele waren dood. “Hij vond de lichamen van zijn vrouw en dochter net buiten de hut”, zo staat in het rapport van de lijkschouwer. Vermoedelijk had Valérie haar dochter even mee naar buiten genomen voor een korte wandeling.

“Iedereen is helemaal van de kaart”, zegt Rémie Beaupré, een vriend van het koppel, aan CBC. “We gaan met veel vrienden samenkomen om te rouwen en elkaar te steunen.”

Er leven zo’n 7.000 grizzlyberen in het gebied waar het koppel verbleef, maar het gebeurt zelden dat het tot dodelijke confrontaties komt met de mens. De laatste fatale aanval door een grizzlybeer in die regio dateert van 2006. Maar in heel noordelijke Amerikaanse continent waren er dit jaar wel al 3 andere aanvallen met dodelijk afloop. In Alaska vielen er twee doden en vlakbij Yellowstone National Park viel nog een derde dode.

Normaal houden grizzlyberen nu hun winterslaap, maar door het warmere weer lopen er nog heel wat grizzlyberen rond in het Canadese Yukon territorium.