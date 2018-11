Kalken / Laarne -

Meer dan 40.000 lezers hebben dit jaar hun stem uitgebracht voor de verkiezing van het Beste Café van Vlaanderen 2018. In de aanloop naar de bekendmaking van de grote winnaar, kondigen we iedere dag één van de provinciewinnaars aan met een video van het jurybezoek. Beginnen doen we met Oost-Vlaanderen, waar café ‘De Fonteyn’ uit Laarne het grootste aantal stemmen vergaarde.