Geen “direct” element dat Saoedische kroonprins aan moord linkt

De Amerikaanse inlichtingendiensten beschikken over geen enkel “direct” element dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman linkt aan de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo na een hoorzitting achter gesloten deuren in de Senaat.

“Ik denk alle elementen van de inlichtingen te hebben gelezen”, aldus Pompeo. “Er is geen enkel direct element dat de kroonprins linkt aan het bevel om Jamal Khashoggi te doden.”

Volgens verschillende Amerikaanse media is de inlichtingendienst CIA van oordeel dat de moord was bevolen door de kroonprins. President Donald Trump had eerder al gezegd dat de buitenlandse inlichtingendienst niet tot een definitieve conclusie is gekomen.