Anderlecht boezemt geen angst meer in: bescheiden Slovaken spreken zelfs van punten pakken in Brussel

RSC Anderlecht neemt het donderdag op de vijfde speeldag van de Europa League op tegen Spartak Trnava. Paars-wit is Europees al uitgeschakeld, maar de Slovaken zijn nog in de running voor een plaats in de knock-outfase. “We gaan ons volledig geven om onze Europese droom levendig te houden”, verklaarde trainer Radoslav Latal woensdag op een persmoment in het Constant Vanden Stockstadion.

Dinamo Zagreb voert groep D aan met het perfecte rapport van twaalf punten uit vier matchen. Fenerbahçe (7 ptn) volgt, voor Trnava (3 ptn). Anderlecht (1 ptn) sluit de rangen en is uitgeschakeld. Trnava kan zich dus nog plaatsen voor de zestiende finales, maar heeft zijn lot zelf niet meer in handen. De Slovaakse kampioen moet hopen dat Fenerbahçe donderdag geen drie punten pakt tegen Dinamo Zagreb, en mag zelf zeker niet verliezen van Anderlecht. Op de laatste speeldag kijkt Trnava de Turken dan in een rechtstreeks duel in de ogen.

“Anderlecht is een grote naam in Europa, maar...”

“Anderlecht zal zich zeker niet sparen”, voorspelde Latal. “De club kent een tegenvallend Europees seizoen, maar zal zijn blazoen willen oppoetsen. Zeker voor eigen volk zullen ze voor de zege voetballen. Anderlecht is een grote naam in Europa, een ploeg die het gewoon is Champions League te spelen. Het belooft lastig te worden, maar we vrezen onze tegenstander niet.”

Trnava klopte op de eerste speeldag in september de Brusselaars verrassend met 1-0. “Ons plannetje, met een stevige verdedigende organisatie, klopte toen”, herinnert de 48-jarige Tsjech zich. “We gaan proberen om opnieuw op die manier voor de dag te komen. We zijn klaar voor het duel en proberen onze Europese kansen gaaf te houden.”

“We gaan minstens voor een punt”

Erik Grendel speelde op de eerste speeldag de volledige wedstrijd. De 30-jarige middenvelder wil Anderlecht opnieuw het vuur aan de schenen leggen. “We gaan minstens voor een punt en geloven in onze kansen”, aldus de Slovaak. “Anderlecht is een prima team, al kunnen we de sterke punten opnieuw lam leggen. We hebben wat af te rekenen met blessures, en zullen met een onuitgegeven elftal starten. Maar ik heb er vertrouwen in dat we ons dubbel zullen plooien.”