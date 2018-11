Vermiste wandelaar na 4 dagen “uitgedroogd en lichtgewond” teruggevonden in Peruaanse bergen

Een Fransman doolde vier dagen moederziel alleen in een gebergte in Peru nadat hij er te voet was uitgetrokken om de bergen te verkennen. De 51-jarige Xavier Mantovani Francois had zijn vrouw op de hoogte gebracht toen hij zaterdag hun hotelkamer verliet, maar keerde niet meer terug.

Volgens de Peruaanse media was de man uitgedroogd en lichtgewond toen reddingswerkers hem dinsdag vonden in de bergen in Caylloma, een provincie in het noordoosten van het land. Hij moest op een brancard worden weggedragen, maar kon nog even zijn duim in de lucht steken toen hij werd gefilmd.