Verrassing bij Club Brugge voor Champions League-match in Dortmund: Amrabat start in plaats van Rits

Eén verrassing in de ploeg van Club Brugge voor de Champions League-wedstrijd in en tegen Borussia Dortmund. Sofyan Amrabat start op het middenveld in plaats van Mats Rits. Ook Emmanuel Dennis en Stefano Denswil, allebei net terug uit blessure, staan meteen weer in de basis.

Leko grijpt met zijn veldbezetting terug naar het succesrecept van op het veld van AS Monaco, waar eenzame spits Wesley steun kreeg van één of meerdere lopende middenvelders. Om die reden staan er op papier zes middenvelders in het team bij blauw en zwart: Marvelous Nakamba, Sofyan Amrabat, Ruud Vormer en Hans Vanaken centraal en Clinton Mata en Emmanuel Dennis op de flanken.

Achterin komt Stefano Denswil vanuit blessure meteen weer in de ploeg. Hij start in de verdediging aan de zijde van Brandon Mechele en Benoît Poulain.

Bij Borussia Dortmund kiest trainer Lucien Favre voor vijf nieuwe namen in vergelijking met de 1-2-zege op het veld van Mainz van afgelopen weekend. Paco Alcacer staat in de spits in plaats van Mario Götze en Christian Pulisic en Raphaël Guerreiro nemen de plaatsen van Jadon Sancho en Bruun Larsen in. Dahoud speelt op het middenveld aan de zijde van Rode Duivel Axel Witsel, terwijl Zagadou op de linksachter in de ploeg komt voor de meer aanvallende Hakimi.