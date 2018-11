Drugsverslaafde brengt “rijdende bom” vol met drugsmateriaal van Nederland naar Bilzen

Tongeren - Een drugsgebruiker moet mogelijk 22 maanden de cel in en een boete van enkele duizenden euro’s betalen nadat hij een auto volgeladen met drugsmateriaal, wapens en explosieven van Nederland naar Bilzen reed. De man beweerde dat hij door enkele Nederlanders gedwongen werd en dat de mannen mogelijk zijn ouders iets zouden aandoen.

De man geraakte aan drugs verslaafd nadat hij in 2014 te maken kreeg met clusterhoofdpijnen. Hierdoor moest hij een drugsschuld van vijfduizend euro betalen aan zijn dealers.

“Ik gebruikte alcohol en cocaïne. Ik betaalde elke week honderd euro. Maar op een week kon ik dat niet betalen”, zo vertelde de man woensdag aan de rechter in Tongeren. “Ze maakten me duidelijk wie de baas was. Ik had toen weinig contact met mijn ouders maar ze wisten ze wel wonen.”

De man moest van de Nederlandse dealers een BMW vol met materiaal voor een plantage, wapens en blijkbaar ook explosieven van de wijk Zeswegen in Heerlen naar Bilzen brengen. Zelf besefte hij niet dat hij met een mogelijke bom rondreed.

“In de auto is naast een jachtgeweer ook een zelfgemaakt explosief aangetroffen. Wist u dat u rondreed met een auto waar een bom kon inzitten? “, zo vroeg de rechter aan de man. “Nee ze zeiden dat het vuurwerk was”, aldus de op heterdaad betrapte man.” Eens in Bilzen aangekomen moest de man de auto parkeren op een parking en hem achterlaten. Daar zou de auto leeggemaakt worden, maar de politie greep in voor dat dat kon gebeuren en arresteerde de man zeven maanden geleden.

De man wilde de namen van zijn opdrachtgevers niet zeggen omdat hij vreest voor zijn leven, dat van zijn ouders, en de zoon van zijn overleden vriendin. “Ik heb geen afscheid kunnen nemen nadat ze eind oktober van de trap viel en hersendood werd verklaard. Maar ik wil wel de voogd worden als eerbetoon aan haar van haar zoon. Als ik namen noem kan ook hij gevaar lopen”, zo vertelde de man aan de rechter.

Na talloze bedreigingen aan zijn adres werden zijn drugsschulden betaald door zijn ouders en familie.

Vonnis op 12 december.