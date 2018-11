Thomas Meunier “wegens persoonlijke redenen” niet in selectie bij PSG voor cruciale wedstrijd

PSG moet vanavond winnen van Liverpool wil het na vijf speeldagen al niet uitgeschakeld zijn voor de volgende ronde in de Champions League. Thomas Meunier is er alvast niet bij: de rechtsachter zit zelfs niet in de selectie en ontbreekt “wegens persoonlijke redenen”.

14 wedstrijden gespeeld, 14 keer gewonnen. Gemiddeld 3,3 doelpunten per wedstrijd. En al 15 punten voorsprong op de tweede. PSG wervelt door de Franse competitie. En toch kan het vanavond al op speeldag 5 van de groepsfase uitgeschakeld zijn in de Champions League.

Op rand van uitschakeling

PSG moet vrezen voor een uitschakeling in de groepsfase – wie weet zelfs al vanavond. Want als het straks verliest van Liverpool en ook Napoli wint zijn wedstrijd, dan zit de Champions League er al op voor de miljardairs van PSG. Het zou een blamage zijn. “Hoe dat verschil te verklaren is? We hebben het blijkbaar moeilijk om fysiek en mentaal om te schakelen”, aldus coach Thomas Tuchel. “Mensen zeggen weleens dat het te gemakkelijk is voor ons in de Ligue 1, maar we mogen de schuld niet leggen bij de tegenstanders in Frankrijk. We moeten er zelf voor zorgen dat we klaar zijn.”

Al jaren aan een stuk loopt het mis op het kampioenenbal voor PSG. De kwartfinales, verder raakte het de laatste vijf seizoenen nooit. In 2016 stuitte het op Manchester City, een jaar later was er de fameuze remontada van Barcelona in de 1/8ste finales en ook vorig jaar werd het in die 1/8ste finales uitgeschakeld door Real Madrid, de latere winnaar. Maar nu dreigt er een nog groter drama. “Of ik schrik heb? Neen. Maar ik voel wel de druk”, aldus Tuchel. “Het is een belangrijke avond. Een beslissende avond.”

Neymar en Mbappé hersteld

Tuchel kan alvast rekenen op zijn goudhaantjes Neymar en ­Kylian Mbappé. Ze kwamen allebei geblesseerd terug van hun interlands en misten de wedstrijd van vorig weekend tegen Toulouse, maar nu zijn ze klaar. “Ze voel zich goed, ze hebben de volledige training meegedaan en ze zullen allebei in de basis staan”, verklapte Tuchel. En hij zal ze kunnen gebruiken, want in de heenwedstrijd ging PSG nog met 3-2 onderuit. “Liverpool is één van de sterkste ploegen van Europa. Ze speelden vorig jaar de finale van de Champions League. Dat zegt genoeg. Maar wij moeten dat veld op gaan om te winnen. We moeten niet denken aan wat er kan gebeuren als we verliezen.”