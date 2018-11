Leider in Spanje, maar bij Sevilla zijn ze naar eigen zeggen “op hun hoede” voor Standard

Sevilla kende in de heenmatch tegen Standard geen enkele moeite (5-1) maar toch verwacht coach Pablo Machin donderdagavond allerminst een walkover voor zijn team. “Als we er niet in slagen de controle over de match te krijgen, dan komen we in de problemen. Standard moet winnen. Ik verwacht dat ze heel fel zullen starten”, verklaarde hij daags voor de match in Luik.

Sevilla overklaste de Rouches in de heenwedstrijd maar toch zag Machin ook sterke punten bij de tegenstander. “Ze hebben getoond dat ze veel ballen kunnen recupereren en snel voorin kunnen raken met hun rappe spitsen. We zullen als collectief op de afspraak moeten zijn”, aldus de coach van Sevilla.

Michel Preud’homme verklaarde op zijn persbabbel dat Sevilla evenveel kwaliteiten heeft als Barcelona en Real Madrid. “Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten”, reageerde Machin lachend. “Die twee ploegen hebben een ijzersterke kern. Ik ben trainer van Sevilla en heb genoeg werk om mij niet te hoeven bezighouden met het analyseren van onze rivalen. Toch ben ik niet verrast over onze eerste plaats in La Liga. We hebben er immers alles aan gedaan om daar te staan.”

Ook Wissam Ben Yedder op zijn hoede

Sevilla versloeg Standard op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League met 5-1. Met twee doelpunten was Wissam Ben Yedder toen een van de architecten van de vlotte Spaanse zege. Voor de return donderdagavond in Luik is de Franse aanvaller evenwel op zijn hoede.

“Ik heb gehoord dat wedstrijden hier altijd een hele uitdaging zijn. In de heenmatch hadden wij de controle maar nu zitten we in een beslissende fase. Ik verwacht dus dat het andere koek zal worden”, verklaarde hij daags voor de partij op Sclessin.

Sevilla is momenteel de fiere leider in de Primera Division. De kracht van het team schuilt in het collectief, meent Ben Yedder. “Er is niemand die zichzelf voorop plaatst. We zijn een groep en we werken hard aan het collectief”, onderstreepte de aanvaller.