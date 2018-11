Duizenden fans van Club Brugge zitten in Dortmund-vakken, naast het bezoekersvak (en laten zich horen)

Bovenop de 3.200 tickets voor het uitvak, werden zo’n 2.000 tickets voor de Dortmund-vakken aan Belgische supporters verkocht. En die supporters van Club Brugge lieten zich horen.

De meesten van die supporters hadden een plaats gekregen in de noordtribune, in de buurt van het bezoekersvak. Omdat de Duitse politie niet kon uitsluiten dat ook supporters met een stadionverbod in België naar de wedstrijd zouden komen, werden de Brugse fans extra in de gaten gehouden. Vorige maand kwam het nog tot rellen voor de wedstrijd tegen Hertha Berlijn. Vooral op het bezit van vuurwerk werd streng gecontroleerd.

