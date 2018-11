Barça-verdediger Umtiti ligt opnieuw in lappenmand met blessure aan linkerknie

De Franse verdediger Samuel Umtiti van Barcelona heeft zich tijdens een training dinsdag opnieuw geblesseerd aan de linkerknie. Dat maakt de Catalaanse club zelf bekend op haar Twitterpagina. Trainer Ernesto Valverde kan daardoor geen beroep doen op de 25-jarige Fransman in de CL-wedstrijd tegen PSV Eindhoven.

Tegen PSV staat er voor Barcelona niet meer zoveel op het spel, de Catalaanse club is al zeker van kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. Umtiti’s landgenoot Clément Lenglet vervangt de onfortuinlijke centrale verdediger in het basiselftal. Barcelona heeft nog niet gecommuniceerd over de ernst van de blessure en hoelang de verdediger zal moeten revalideren.

Door de aanhoudende knieblessure was Umtiti eerder al twee maanden buiten strijd, van september tot november, en moest hij ook verstek geven voor de laatste twee interlands van Frankrijk.

Afgelopen zaterdag vierde de Franse verdediger nog zijn terugkeer in het eerste elftal van Barcelona tegen Atlético Madrid, waar hij de 90 minuten vol maakte (1-1).

Voor Barcelona betekent de blessure van Umtiti kopzorgen voor trainer Ernesto Valverde. Naast Umtiti kan Valverde ook geen beroep doen op onze landgenoot Thomas Vermaelen.