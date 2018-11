Welkom in het eerste (maar niet laatste) avocadorestaurant in ons land: eerst Instagrammen, dan eten

De juiste hashtag staat op het raam, de zitbank is in millennial-pink en álle gerechten bevatten avocado. In Brussel vind je voortaan een stukje hipsterhemel. De Amsterdamse franchise The Avocado Show is er neergestreken, net nu we met z’n allen elk jaar een kleine 30.000 ton avocado’s naar binnen spelen. “En toch is het volgens mij meer dan een hype”, zegt bedenker Ron Simpson.