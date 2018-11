Gewezen bankier kroongetuige in moordcomplot, maar plots in rook opgegaan in ons land

Het Brusselse gerecht en Fedasil maken zich zorgen over het lot van Rodrigue Yameogo (39). De Afrikaanse gewezen bankier vroeg hier vergeefs politiek asiel aan, nadat hij in zijn thuisland Burkina Faso met de dood werd bedreigd. Dat na het afleggen van belastende onthullingen over de broer van de ex-president in moorddossiers. Sinds enkele dagen is de man spoorloos.