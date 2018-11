Microsoft onttroont Apple als ‘meest waardevolle bedrijf ter wereld’

Het is gebeurd: Apple is na zeven jaar ­alleenheerschappij onttroond als bedrijf met de grootste beurswaarde ter wereld. De iPhone-maker moet ‘ouwe getrouwe’ Microsoft laten voorgaan. De Windows-ontwikkelaar wist als een van de enige ‘Big Tech’-spelers stand te houden in de beursmalaise die de technologiesector hard heeft getroffen.

Of Microsoft-topman Satya Nadella er een glas champagne op heeft gedronken, is niet geweten. Evenmin of Apple-CEO Tim Cook er een traan voor gelaten heeft. Feit is wel dat Apple, dat begin augustus als ...