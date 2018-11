Herman Van Holsbeeck slaat terug en neemt Marc Coucke en Roland Duchâtelet op de korrel

Herman Van Holsbeeck (64) reageerde voor het eerst op het voetbalschandaal. Hij deed dat in een reportage op over de zaak Propere Handen op RTL. De ex-manager van Anderlecht werd zelf ondervraagd over zijn hechte relatie met Mogi Bayat, maar er werd hem niets ten laste gelegd. Nu slaat Van Holsbeeck terug. Ook naar Marc Coucke en Roland Duchatelet.

Anderhalve maand geleden werd Herman Van Holsbeeck rond 5.15 uur s gewekt door de politie en na een huiszoeking meegenomen voor ondervraging. ’s Avonds verliet hij het gerechtsgebouw alweer als een vrij man zonder voorwaarden. Toch doorbrak Van Holsbeeck nu pas de stilte.

“Mijn advocaten adviseerden me om te zwijgen, maar dan lijkt het alsof jij de grote crimineel bent. Natuurlijk voel ik me niet goed. Mijn telefoon werd afgeluisterd, ik ben een hele dag ondervraagd… Dat hakt in op je familie. Terwijl ik ’s avonds toch zonder enige beschuldiging terug naar huis mocht.”

Sommigen beweerden dat die vroege vrijlating er kwam omdat Van Holsbeeck in ruil info had gegeven over Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, maar dat ontkent hij. “Er zijn kwaadaardige mensen die zomaar zaken beweren en dat speelt Bayat nu ook parten. Ik zeg niet dat Mogi onschuldig is. Het kan dat hij wat minder belastingen aangaf, maar aan matchfixing deed hij zeker niet. Of er tussen mij en Mogi ooit enveloppes zijn gepasseerd? Neen. Nooit.”

Foto: Photo News

Van Holsbeeck vindt het wel hypocriet dat mensen als Marc Coucke nu schieten op Mogi Bayat. “Ik ga u iets zeggen. Zelf werd ik op 4 april ontslagen bij Anderlecht en meteen zei de nieuwe directie: vanaf nu komt Mogi hier niet meer binnen. Wat stel ik vast. Hun eerste uitgaande transfer was Uros Spajic voor 7 miljoen naar Krasnodar. Wie deed die transfer? Mogi Bayat. Daarna werden tien makelaars gecontacteerd om Teodorczyk te verkopen, maar wie deed hem voor 3,5 miljoen naar Udinese? Mogi Bayat. Ach, zij die hem nu openlijk bekritiseren, zijn gefrustreerde mensen.”

Sneer naar Duchâtelet

Van Holsbeeck concludeert dus dat Coucke deze zomer nog meer dan 10 miljoen aan Bayat verdiende, want hij regelde ook nog de huur van Kara aan Nantes en de contractverlening van Trebel.

“Mogi was gewoon incontournable in het voetbal. Nu is hij vooral het slachtoffer geworden van zijn grote mond. Bayat gedroeg zich als Napoleon, hé. Ik zei hem soms: hou je meer in de luwte, maar de ene week kwam hij met een Porsche en de andere week met een Ferrari. Al wat telde was: me, myself and I.”

Tot slot wilde Van Holsbeeck ook nog iets kwijt over beschuldigingen van gewezen Standard-voorzitter Roland Duchâtelet. Die beweerde dat Anderlecht in 2014 zijn titel kocht toen het Standard in Play-off 1 nog inhaalde. “Duchâtelet is een gefrustreerd man die nooit iets won in het voetbal. Voor hem is dat een vijandig milieu nu. Zoiets op tv vertellen is makkelijk, maar met bewijzen komen is nog iets anders.”