Hoe drie Belgische meisjes werden benaderd om voor 50.000 dollar wedstrijden te vervalsen

Matchfixing in de sportwereld neemt hallucinante proporties aan. Drie jeugdvoetballers van de Belgische nationale vrouwenploeg – amper vijftien jaar oud - zijn enkele maanden geleden benaderd om een wedstrijd te vervalsen in ruil voor elk 50.000 dollar (zo’n 44.100 euro). “Gelukkig waren de meisjes zo slim om die verdachte verzoeken onmiddellijk te melden”, zegt hun coach bij de Red Flames.

De drie meisjes spelen bij de Red Flames U16, de nationale meisjesploeg. In maart namen ze in Nederland deel aan een internationaal toernooi dat belangrijk was voor hun Europese kwalificatie. De inzet ...