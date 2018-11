Ook dit gebeurde in de Champions League: broodnodige zeges van PSG en Tottenham, twee goals van Mertens

Naast Club Brugge viel er woensdag nog heel wat te beleven op de vijfde en voorlaatste speeldag in de Champions League. Alle ogen waren gericht op Parijs, waar PSG moést winnen van Liverpool en dat ook deed. Maar ook de Belgen lieten zich zien: Dries Mertens scoorde alweer twee keer voor Napoli en in Londen won het duo Vertonghen-Alderweireld het Belgische onderonsje met Nainggolan, die geblesseerd uitviel. Een overzicht.

PSG en Napoli winnen, maar nog niets beslist

Foto: EPA-EFE

Geen Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain tegen Liverpool in Groep C, de rechtsachter ontbrak in de selectie na het overlijden van zijn grootvader. Simon Mignolet zat bij de bezoekers op de bank. PSG moest voor eigen volk absoluut winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. De Parijzenaars konden echter rekenen op de terugkeer van goudhaantjes Neymar en Mbappé. Het was echter Juan Bernat die al vroeg de score opende door doelman Alisson te verrassen in de korte hoek: 1-0. Na een vlijmsnelle counter en knappe voorzet buitenkantje-voet van Mbappé trapte Cavani nog op de doelman maar Neymar was goed gevolgd om de 2-0 binnen te prikken. Vlak voor rust scoorde James Milner echter nog de 2-1 vanop de stip, waardoor het in de tweede helft spannend bleef met mannen als Salah en Mané op de loer. Na 45 minuten bibberen haalde het sterrenteam echter hun slag thuis.

Foto: AFP

Door deze zege springen de Parijzenaars over Liverpool naar de tweede plaats in de groep. Napoli staat na de zege tegen Rode Ster Belgrado nog wat steviger op kop. Dries Mertens scoorde de tweede goal voor de Italianen: hij devieerde een voorzet van Fabian subtiel voorbij de doelman. In de tweede helft scoorde de Rode Duivel nog een keer toen hij de bal randje buitenspel heerlijk meenam en mooi afwerkte: 3-0. Rode Ster kwam daarna niet verder dan de eerredder: 3-1.

Toch is er in deze droompoule nog niets beslist: Napoli leidt dan wel met negen punten maar moet op de slotdag nog naar Liverpool dat zes punten heeft. PSG staat nu tweede met acht punten en moet op de slotdag naar Belgrado, dat met vier punten nog mag dromen van de Europa League.

Tottenham wint, Nainggolan valt geblesseerd uit

Foto: AP

In Groep B kregen we een Belgisch duel: Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden centraal in de defensie van Tottenham, dat het Inter van Radja Nainggolan ontving. De Spurs moesten winnen maar vonden voor rust geen gaatje in de Italiaanse defensie. Alderweireld kwam goed weg met een gele kaart toen hij een doorgebroken spelers tegenhield. Vlak voor rust moest Nainggolan geblesseerd naar de kant.

In de tweede helft bleef Tottenham drukken maar een kopbal van Alderweireld zoefde nipt naast. Hugo Lloris hield Inter met een heerlijke reflex van een doelpunt maar tien minuten voor tijd scoorde Christian Eriksen dan toch: 1-0. Door die zege komt Tottenham op gelijke hoogte met Inter, maar de Italianen wonnen in Milaan met 2-1 en staan daarom tweede in de stand. Bovendien moeten de Spurs op de slotspeeldag nog naar Camp Nou terwijl Inter PSV ontvangt…

Foto: Action Images via Reuters

Barcelona kwam in Eindhoven tegen PSV op voorsprong dankzij een doelpunt na rust van… Lionel Messi. Piqué verdubbelde de score door een vrije trap van Messi in doel te deviëren. Luuk de Jong maakte het met een laat doelpunt nog even spannend maar het bleef 1-2. Barça is zo zeker van groepswinst, waardoor de Spurs toch nog een sprankeltje hoop mogen koesteren.

Foto: AP

Porto zeker van groepswinst

In Groep D ten slotte waren Porto en Schalke 04 al zeker van een plaats in de achtste finales door de 2-0-winst van Lokomotiv Moskou tegen Galatasaray eerder op de avond. Eder opende de score na rust voor de Portugezen, Jesus Corona maakte er even later 2-0 van. Bentaleb scoorde vanop de stip nog voor de Duitsers maar Marega scoorde in het slot nog een derde Portugees doelpunt. Door de 3-1-zege is Porto meteen zeker van groepswinst.

Uitslagen

Groep A

Atlético Madrid - AS Monaco 2-0

Borussia Dortmund - Club Brugge 0-0

Groep B

PSV - Barcelona 1-2

Tottenham - Inter 1-0

Groep C

Paris Saint-Germain - Liverpool 2-1

Napoli - Rode Ster Belgrado 3-1

Groep D

Lokomotiv Moskou - Galatasaray 2-0

FC Porto - Schalke 04 3-1

