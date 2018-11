Hoe één man het verschil kan maken bij Club Brugge: Emmanuel Dennis lost flankprobleem op

Hij had een maand niet gespeeld, maar toch was hij één van de beste mannen bij Club Brugge. Emmanuel Dennis speelde op de linkerflank en dat was een zeer groot verschil met wat Mats Rits daar liet zien afgelopen vrijdag tegen Zulte Waregem. Ook de beste Brugse kans van de wedstrijd was voor Dennis, maar die poging ging net naast.