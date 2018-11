Lonen zullen komende jaren niet veel stijgen, maar vakbonden trekken aan de alarmbel: “Ze moéten omhoog”

Hoeveel het precies zal zijn, dat weten we nog niet, maar dat de lonen de komende jaren niet veel zullen stijgen, is wel al zeker. Nog voor de ­onderhandelingen met de werkgevers moeten beginnen, waarschuwen de vakbonden al: nu de economie goed draait en de bedrijfswinsten groot zijn, moeten ook de werknemers iets krijgen. “Met peanuts zullen we niet tevreden zijn.”

De regering is al niet zeker of ze het tot aan de verkiezingen uithoudt en gisteren kwam er nog meer slecht nieuws. Volgens het Europees statistisch bureau Eurostat is de belastingdruk in ons land vorig jaar opnieuw gestegen. Enkel in Frankrijk liggen de belastingen en sociale bijdragen hoger. Na een sterke daling van de belastingen in 2016 gaat het voor de regering ­Michel – die van lastenverlagingen haar handelsmerk maakte – dus weer de foute kant op. En hoewel de Nationale Bank stelt dat onze koopkracht wel is gestegen, liet de Internationale Arbeidsorganisatie dinsdag het tegenovergestelde optekenen. Ook al geven specialisten eerder de Nationale Bank gelijk, het is toch een vervelende zaak voor de regering.

Magere opslag

Het is in elk geval koren op de ­molen van de vakbonden. Nu koopkracht met het fenomeen van de ­gele hesjes een hot item wordt, trokken zij gisteren aan de alarmbel over onze lonen. Hoeveel die volgend jaar en in 2020 mogen stijgen, daarover moeten ze begin 2019 nog onderhandelen met de werkgevers, maar dat het niet veel zal zijn, staat nu al vast.

De regering verstrengde immers de wet die zegt dat onze lonen niet sneller mogen stijgen dan in onze buurlanden. Een verplichte veiligheidsmarge van 0,5 procent en de loonindexering die vrij stevig is door de hoge inflatie, zorgen er daarnaast voor dat er nauwelijks nog ruimte overblijft om die lonen nog eens op te trekken. Volgens ABVV-voorzitter Robert Vertenueil zouden onze ­lonen de komende twee jaar daarom maar 0,2 procent mogen stijgen. Een cijfer dat niemand gisteren wilde bevestigen omdat het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven – de ­basis voor de loonnorm – pas in ­januari klaar is. Maar dat de werknemers op niet veel moeten hopen, gaf iedereen toe.

Geen marge meer?

En dat kan volgens de vakbonden niet. Het socialistische ABVV heeft het over een onaanvaardbare loonblokkering op een moment dat de winsten van de bedrijven en de dividenden hoog zijn. Ook grote broer ACV en het liberale ACLVB springen op dezelfde kar. “Na alle inleveringen én na alle zegeberichten van de regering en werkgevers over de florissante economie, willen de mensen die zich elke dag uit de naad werken meer loon. We willen dus een correcte loonmarge. Mensen moeten nu de vruchten van al hun inspanningen plukken”, stelt ACV-woordvoerder David Vanbellingen. De syndicaten vragen de werk­gevers om zich inschikkelijk op te stellen, maar willen ook dat de re­gering op termijn de loonwet terugschroeft. Die is zo strikt dat er van onderhandelingen gewoon geen sprake meer is, luidt het.

Officieel willen de werkgevers niet reageren. Maar achter de schermen valt wel te horen dat ze niets anders kunnen dan de wet te volgen. Als blijkt dat die geen hoge marge toelaat, valt daar niets aan te doen.

De onderhandelingen over de loonnorm – officieel het interprofessioneel akkoord (IPA) – moeten in januari nog beginnen, maar nu al is duidelijk dat de kans op een ­akkoord niet heel groot is. En indien de sociale partners er niet in slagen een IPA af te sluiten, moet de re­gering de knoop door­hakken. Op enkele weken voor de verkiezingen is dat zoveel als een vergiftigd geschenk. Zeker nu de gele hesjes de druk over de stijgende prijzen hoog houden.

PVDA diende uitgerekend gisteren een wetsvoorstel in om de diesel- en benzineprijs weer in de indexkorf te stoppen, om zo de lonen weer sneller te kunnen laten stijgen.